金鐘58／于美人被問金鐘獎「我也有入圍」！苦笑：都沒機會走紅毯
藝人于美人今（13）日出席「做好事小組」與「台灣石虎保育協會」合作的公益活動「15年，石虎年做好事」，並與台灣烘焙坊「菓實日」推出義賣餅乾活動，希望能拯救台灣石虎瀕臨絕種的危機。提到金鐘獎，于美人這才透露，其實她今年也有入圍，行程繁忙的她，不忘自嘲，每年都有準備紅毯禮服，只是都沒有機會穿。
記者詹鎰睿／台北報導
由于美人創立的慈善組織「做好事小組」迎來15周年，決定與民間組織、烘焙坊合作，希望喚起民眾保護石虎的議題，談到合作、開發餅乾的過程，作為演藝圈最著名「吃貨」的于美人就透露，過去的自己非常嚴格，但今年圓滑許多，讓一旁合作多年的烘焙坊業者連忙點頭認同，不好意思的神情，讓大家笑翻。
近期忙於參選立委的于美人，被問到金鐘獎時，不忘自爆「其實我也有入圍耶！」原來于美人當初曾參與節目《回到小學那一天》的發想，製作單位當時有向她請教問題，最後也掛名為節目製作人，並與10位大咖明星共同打造節目。另外，于美人與沈玉琳也有合作主持《我就問你正常嗎？》，雖然該節目沒有入圍，但見到好友沈玉琳憑藉另一檔節目《11點熱吵店》殺進金鐘，她非常開心。
于美人還笑說，自己有給沈玉琳紅毯戰袍的意見，並悄悄透露「沈玉琳今年會穿非常非常不同的衣服！」至於今年有沒有機會出席金鐘、走紅毯？于美人表示，會盡量抽出時間，還自爆其實每一年都有準備一套紅毯禮服，直呼：「只是都沒有機會穿而已，會不會今年沒準備就得獎啊！」