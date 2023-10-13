海邊岩石「12條蛇糾纏成一球」！專家揭真實原因 竟是多男搶1女
從沒看過這種場景！澳洲新南威爾斯州一個家庭日前到皇家國家公園（Royal National Park）散步時，結果在海灘岩石上發現，有12條蟒蛇纏纏繞在一起，而且還不斷蠕動，但是彼此沒有相互攻擊。奇怪的畫面也被媽媽拍下發上網，不少人則馬上認出這是「交配球（mating ball）」，直言能看到是非常幸運的事情。而蛇類專家也出面解答這樣情景的原因。
記者張嘉哲/綜合報導
綜合外媒報導，有一家人週末到皇家國家公園散步，母親卡琳（Karin Byrne）在路途中發現，有12條蟒蛇在岩石上面糾纏，但是詭異的是，他們沒有對人也沒有對彼此發起攻擊，就是盤纏在一起不斷的蠕動，讓卡琳也拿出手機紀錄下這個奇景。
結果貼上網之後，不少網友紛紛回應「這個是交配球！能親眼看到很酷！」、「太棒了，這個是交配球耶，你真的非常幸運」。卡琳和丈夫確認過後，得知這些蛇的品種是無毒的「地氈莫瑞蟒」（Carpet Python），俗稱為鑽石蟒，體長可長至3米，也經常被當作寵物飼養，雖然是無毒的蟒蛇，但卡琳還是喝止孩子不要靠太近。
蛇類專家、專業捕蛇人特洛伊（Troy Hovenden）表示，卡琳一家人看到的正是「鑽石蟒的交配球」，這是一群非常渴望交配的雄蟒蛇，同時鎖定了一條雌蟒蛇，但這些蟒蛇並非輪流交配，大多都是在搶奪唯一交配權。
特洛伊補充，許多蛇類交配時若碰上競爭對手，一般都會優先趕走競爭對手，然而鑽石蟒卻非常慵懶，不會互相攻擊，就會像影片那樣盤纏再一起。隨著澳洲各地的蛇結束冬眠，將會觀察到更多交配球的出現，不過儘管鑽石蟒無毒，但還是有可能攻擊人，其鋒利的牙齒可以向後彎曲幫助狩獵，一旦鎖定目標就會緊咬不放，民眾還是要特別小心。