MLB／全場費城球迷力挺Harper！勇士Arcia扮鬼臉在場內與球迷互嗆
美國職棒（MLB）季後賽國家聯盟分區賽事，由費城費城人3:1擊退亞特蘭大勇士，在系列賽以3:1淘汰勇士晉級國聯冠軍戰，其中此戰勇士游擊手Orlando Arcia再度成為焦點，成了費城人球迷全場嘲諷的對象，Orlando Arcia也在比賽中與休息室上方的球迷不斷互嗆，更做出鬼臉回覆。
記者張志宇/綜合報導
費城人Bryce Harper與勇士Orlando Arcia雙方的過節，要追溯到此系列戰G2，當時9局Bryce Harper在一壘上，但因回壘不及，讓勇士上演季後賽史上首次8（中外野）-5（三壘手）-3（一壘手）再見雙殺守備，隨後Orlando Arcia還嘲笑Bryce Harper。
隨後來到G3，費城人落後時，在3局打出6分大局，Bryce Harper也在這局貢獻一發右外野3分砲，並在繞壘時兩眼直視盯著Orlando Arcia，可說是用眼神與行動做出最好的還擊。
勇士Orlando Arcia在今（13日）也成為費城人球迷嘲諷的對象，只要Orlando Arcia上場打擊，全場費城球迷都大喊「Atta-boy」來嘲諷他，因Orlando Arcia在G2獲勝後，朝著費城人休息是喊著「好樣的（Atta-boy），Harper」，藉此嘲諷Bryce Harper。
Orlando Arcia更一度在比賽中與球迷互嗆，「你們沒有世界大賽冠軍戒、還對著球迷做出鬼臉」，隨後遭到隊友Ronald Acuna Jr的制止。