天冷泡湯泡到皮變皺！小心染「這病」　名醫教7招防紅癢

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蔡長祐說明，當皮膚長時間處於潮濕狀態，會造成角質浸軟、角質障壁受損，這時皮膚的防禦能力也會變差，細菌便有了可乘之機，另像是剛除完毛後，使用粗糙浴綿或尼龍擦澡巾擦洗，也可能造成表皮的微細傷口，進而遭細菌感染。
一般而言，溫泉性毛囊炎發病時間多在泡湯或游泳完後2天內出現，病人會看到毛囊周圍發紅，然後逐漸長出一顆顆會癢的紅色丘疹或膿泡，中心偶有毛髮貫穿，周圍則有發炎性紅暈，數天後膿泡破裂，流出少量膿血，結成黃痂；病灶主要分佈在胸、上臂、大腿等處，尤其是在有穿泳衣的地方。
絕大多數的溫泉性毛囊炎症狀輕微，不需特別治療即會在數天後痊癒，但病灶數目若太多，或是伴有全身性症狀，例如發燒、頭痛、倦怠感，或出現外耳炎、中耳炎、結膜炎等， 可使用抗生素治療，大部分病灶會在7至10天後痊癒，通常僅有短暫時間形成色素沈澱，不會留下疤痕。
蔡長祐建議，適當的水溫與浸泡時間並無一定標準，端視個人的感受，但若是發現皮膚變皺、泛白，應該適可而止，且洗溫泉時切勿大力搓揉，以免破壞皮膚完整性，讓溫泉毛囊炎有機可趁。
🟡預防溫泉性皮膚炎注意事項
📍浸泡時間不宜過久
📍若池中人數偏多，最好暫緩使用
📍不要大力搓揉身體
📍最好不用公共浴巾
📍選擇可靠的業者
📍注意店家公告的水質資訊
📍 發現皮膚變皺、泛白時，不應繼續泡湯