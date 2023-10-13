MLB／前田健太8年超廉價合約終於走完 大都會、小熊皆有意網羅
美國職棒大聯盟（MLB）日籍投手前田健太所屬的明尼蘇達雙城隊在季後賽首輪遭到淘汰，前田健太的8年合約也即將走完，將在球季結束後成為自由球員，他表示：「這是我人生第一次投身自由市場，心情是不安又期待，也感到有些寂寞，對於未來落腳處我並沒有特別的期望。」
記者路皓惟/綜合報導
前田健太在2015年底透過入札制度挑戰大聯盟，2016年與道奇隊簽下8年2500萬美元合約。在大聯盟7年時間，前田190場出賽，繳出65勝49敗、防禦率3.92成績，今年賽季他從右肘傷勢中康復，先發出賽21場，投出6勝8敗，防禦率4.23。
35遂的前田健太在這張8年合約中，每年年薪都是300萬，並透過激勵條款賺取獎金，像是達15場、20場先發可各拿100萬美元，由於這份合約堪稱是「不平等合約」，因此他後來決定換掉原本的經紀人，成為知名經紀人Scott Boras旗下的球員。
前田健太在大聯盟7年投出實績，且他在2020年賽季入圍美聯賽揚獎票選，證明自己在棒球最高殿堂擁有一席之地預計能簽下一張不錯的合約，估計價碼落在1年800萬美元，可望簽下2年2000萬美元合約，而亟需補強投手陣容的紐約大都會和芝加哥小熊都有意簽下前田健太。