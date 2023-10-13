MLB／道奇後悔了嗎？Bellinger大回春 尋求64億大約洋基可能出手
2019年國聯MVP Cody Bellinger（貝林傑）本季1年約轉戰小熊，並上演大回春表現，根據《今日美國》記者Bob Nightengale透露，「紐約洋基、舊金山巨人、聖地牙哥教士都預期會對他展開追求，且Cody Bellinger可能會尋求一份總額2億美元（約64億台幣）的合約。」
記者張志宇/綜合報導
季前以1年1750萬美元（約5.6億台幣）轉戰小熊的Cody Bellinger，曾在2019年繳出47轟、170安、打擊率0.307、OPS破1的鬼神表現，更一舉拿下國聯MVP，但在接下來3年表現不振，平均全壘打數僅有11轟、打擊率0.204的成績，最終並未獲得道奇續約。
然而Cody Bellinger本季轉戰小熊，成績可說是大回春，繳出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，對於本季的回春表現，經紀人Scott Boras則表示，「他在道奇的那些日子都處於受傷狀態，道奇要求他帶傷上陣，所以當時Cody成為自由球員時，他跟我說，『我想去一支了解我的球隊』，最終來到小熊，也很開心他在這重新復活。」
球季結束後，Cody Bellinger在社群媒體Instagram發出貼文寫道：「給所有的球迷、隊友、球團，謝謝你們給予我和我的家人一個非常難忘的賽季。」球迷們在看到貼文後，也紛紛在底下留言希望他明年能回歸小熊，並表達他們非常喜愛這名選手。