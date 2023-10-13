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有運動又不菸不酒！她照大腸鏡「腸癌第三期」　忽略這症狀好懊悔

▲大腸癌是國人發生率第一的癌症，初期幾乎無症狀，出現血便、體力變差時，可能已是中晚期。（情境圖／photoAC）
▲大腸癌是國人發生率第一的癌症，初期幾乎無症狀，出現血便、體力變差時，可能已是中晚期。（情境圖／photoAC）

NOWnews／綜合報導

50歲的張小姐平常都有運動習慣，也不菸不酒，體態正常，自認身體健康，過往每4到5年會安排基礎健康檢查，但從來沒做過大腸癌篩檢，因為她覺得年紀還沒到，某天看到台灣大腸癌發生率世界第一的報導，並且好發於50歲以上族群，於是日前才安排人生第一次大腸鏡，沒想到竟已罹患大腸癌。

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投健康管理醫院副院長梁程超說，張小姐在大腸內視鏡檢查過程中，發現一處易碰觸出血的腫瘤，經切片檢查病理診斷為腺癌，隨後轉介到大腸直腸外科治療，手術順利，成功切除腫瘤，最後確認罹患大腸癌第三期。
 
梁程超指出，張小姐得知這樣的結果相當震驚，也懊惱太晚面對檢查，並坦承，其實近半年來如廁時，發現糞便都會帶血，一直以為是本身的痔瘡問題，覺得只是痔瘡的一般出血而已，沒有理會。
 
針對血便，梁程超說，血便的原因有很多，像是痔瘡、肛裂、發炎性腸胃道疾病等，甚至是大腸癌，都可能造成血便，不過大腸癌伴隨症狀除糞便帶血之外，還有像是貧血、腹脹、腹絞痛、排便習慣改變、體重莫名減輕等，提醒民眾千萬不能輕忽。
 
梁程超表示，大腸癌是國人發生率第一的癌症，初期幾乎沒有症狀，通常出現血便、體力變差等症狀時，可能已發展至中晚期，因此民眾要如何辨認是否罹患大腸癌，最好的方式就是不管有無症狀，只要年滿 50 歲，都應該接受大腸癌篩檢。

▲衛生福利部106年癌症登記報告，十大癌症發生人數，仍由大腸癌奪冠。（圖／達志影像）
▲台灣大腸癌發生率世界第一，且好發於50歲以上族群。（圖／達志影像）
🟡大腸癌注意事項

📍增加蔬果攝取，每天至少5份蔬果， 包括3份蔬菜與2份水果， 蔬菜1份約為煮熟後半碗飯的量，水果1份約拳頭大小。

📍少吃易致癌食物，包括油炸、燒烤，及牛、豬、羊等紅肉，與高油食物、高糖飲料、加工肉類等。

📍21%至25%的大腸癌與活動不足有關，每人都應養成良好運動習慣。

📍滿50歲可免費每2年做1次糞便潛血檢查，要多加利用。

📍大腸癌症狀除血便外，還有貧血、腹脹、腹絞痛、排便習慣改變、體重莫名減輕等，有類似徵兆宜速就醫。

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