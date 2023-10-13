有運動又不菸不酒！她照大腸鏡「腸癌第三期」　忽略這症狀好懊悔

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梁程超指出，張小姐得知這樣的結果相當震驚，也懊惱太晚面對檢查，並坦承，其實近半年來如廁時，發現糞便都會帶血，一直以為是本身的痔瘡問題，覺得只是痔瘡的一般出血而已，沒有理會。
針對血便，梁程超說，血便的原因有很多，像是痔瘡、肛裂、發炎性腸胃道疾病等，甚至是大腸癌，都可能造成血便，不過大腸癌伴隨症狀除糞便帶血之外，還有像是貧血、腹脹、腹絞痛、排便習慣改變、體重莫名減輕等，提醒民眾千萬不能輕忽。
梁程超表示，大腸癌是國人發生率第一的癌症，初期幾乎沒有症狀，通常出現血便、體力變差等症狀時，可能已發展至中晚期，因此民眾要如何辨認是否罹患大腸癌，最好的方式就是不管有無症狀，只要年滿 50 歲，都應該接受大腸癌篩檢。
🟡大腸癌注意事項
📍增加蔬果攝取，每天至少5份蔬果， 包括3份蔬菜與2份水果， 蔬菜1份約為煮熟後半碗飯的量，水果1份約拳頭大小。
📍少吃易致癌食物，包括油炸、燒烤，及牛、豬、羊等紅肉，與高油食物、高糖飲料、加工肉類等。
📍21%至25%的大腸癌與活動不足有關，每人都應養成良好運動習慣。
📍滿50歲可免費每2年做1次糞便潛血檢查，要多加利用。
📍大腸癌症狀除血便外，還有貧血、腹脹、腹絞痛、排便習慣改變、體重莫名減輕等，有類似徵兆宜速就醫。