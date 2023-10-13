梁云菲挺過外流片風波！親吐「6個月以來低潮心境」一切都過去了
「國光女神」梁云菲今年4月不幸爆發外流片風波，許久未露面的她，直到近日才帶著圈外男友放閃出席KID（林柏昇）婚禮，面對媒體時還露出幸福的笑容，似乎早已挺過低潮。本周梁芸菲就在直播節目上分享心境，「一切都過去了，現在的自己很開心」，更笑稱希望不要再有任何意外發生。
記者詹鎰睿／綜合報導
梁云菲本周登上直播節目《藝外爆紅》，熱愛潛水運動的她，因此結緣「最正閨密」謝荺姍，回憶某次赴斯里蘭卡外海潛水時差點魂斷異鄉，原來當時搭乘的船隻突然壞掉，再加上距離陸地太遠，手機已無任何訊號，船上的衛星電話也無法使用，只能無奈地等待路過船隻救援，一行人被迫在太陽底下曝曬一整天，足足等了8個小時才獲救。謝荺姍回想當下慘況，直呼：「沒想到電影的劇情會真實上演。」梁云菲則形容：「都曬到起水泡，差點以為無法活著回來。」
梁云菲嗆辣直言：「喜歡戶外運動的女生都很直接！」讓一旁的張立東大喊明天就去報名潛水課。現場梁云菲分享與現任男友的戀愛趣事，男方在綠島經營民宿，某次她喝酒有點醉意，直接傳語音邀約男方來自己房間談心續攤，怎料等了一個多小時後都沒見到人，隔天才知道對方不小心睡著了，讓梁云菲又氣又好笑，「其實他這樣滿加分的，證明沒有想做趁人之為的行為！」
節目尾聲來到招牌的爆紅拳遊戲挑戰，謝荺姍就抽到與張立東近距離對視10秒的殘酷考驗，讓張立東笑得合不攏嘴。至於挺過風波的梁云菲，則是自揭心境：「一開始真的滿不好受的，雖然經歷了低潮，但一切都過去了，現在的自己很開心，希望不要再有任何意外發生。」網友們也紛紛留言支持「你是最棒的」、「云菲依然很漂亮」，讓她非常感動。