侯友宜拋「三問」 民進黨諷：為了救民調、快回應三大爭議
國民黨總統參選人侯友宜拋出「三問」，針對台獨、貪腐、新潮流等議題，要求民進黨總統參選人賴清德直球對決，對此，民進黨發言人張志豪今（13）日表示，侯友宜所提的三問根本毫無事實根據，為了救自己的民調數字，不思理性政策論辯，一再用抹黑造謠攻擊的低劣手段，令人遺憾；另外，也要再次提醒侯友宜及國民黨，有關「馬文君潛艦洩密案」、「林北好油自導自演案」及「侯友宜多位市府官員涉弊、國民黨多位議長貪汙案」三大爭議，才是侯友宜及國民黨必須盡快面對國人的，不要持續混淆視聽、迴避閃躲，遲早被看破手腳。
記者陳佩君／台北報導
針對「馬文君潛艦洩密案」，張志豪表示，國民黨立委馬文君昨天接連三個謊話被打臉，侯友宜為什麼不說話？對於涉嫌洩密叛國的罪行，侯友宜竟然沒有任何態度立場？一、說請外交部轉交、聯繫韓方交機密資料、外交部建議掛號寄出，還多次改口，經外交部證實全部是假的！二、否認機密會議打電話，經國防部官員證實，馬文君在機密會議有打電話；三、稱國防部次長認為資料不具機密性，但國防部證實未曾表示不具機密性。以上三大打臉實證，國民黨確定要挺馬文君？要「清算」黃曙光？要清算所有為國造潛艦努力的海軍、台船跟政府團隊？
至於「林北好油自導自演案」，張志豪指出，種種事證顯示這就是「國民黨抹黑產業鏈」，朱立倫從頭到尾迴避閃躲，侯友宜也裝傻不回應，但以國民黨政策會為核心的藍色蜘蛛網，包括以政策會黨工許哲賓溯源所及都是國民黨相關人士及雲林張家，一條龍的抹黑集團就在國民黨內部，請問侯友宜有看到嗎？作為總統參選人可以始終沒有說法也不道歉嗎？究竟誰是影武者？
最後就是「侯友宜多位市府官員涉弊、國民黨多位議長貪污案」，張志豪痛批，侯友宜就是雙重標準，標榜「反黑金復辟」，但心口不一，為了救選情跟黑金議長副議長黏緊緊，面對國民黨內的黑金，包括宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，視而不見、噤聲不語，黑金顯然是國民黨DNA。
張志豪提到，侯友宜縱容愛將石碇區長李浩榕涉貪長達12年，據統計，朱立倫8年新北市長任內，共有108名官員涉貪遭起訴，其中有75人是中高階主管，而這8年督導政風、警政的副市長就是侯友宜，可見侯友宜接手朱立倫擔任新北市長，也將黑金惡習一併「複製」，侯友宜還要繼續閃躲迴避嗎?