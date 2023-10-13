正興國華商圈再添亮點 「南兜漫旅」承襲在地市場美學

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南兜漫旅總經理江惠明表示，她以累積30餘年飯店專業運營歷練，毅然決然的投諸於台南飯店產業的戰國時代，以小而美的特色經營方式來展現接地氣的文創優勢。南兜漫旅承傳西市場的時代美學之外，更在台南競爭激烈的旅宿舞台上，注入新的活躍動能。
文化局長謝仕淵表示，南兜漫旅位處國華商圈最鄰近的正興街上，擁有商圈購物、人文古蹟、夜市美食等多樣府城旅遊元素集結的絕佳位置。西市場大菜市的周邊腹地商圈，是台南積累了好幾個世代人的共同記憶，也是文化文創跟市井生活的最佳示範結合。
南兜漫旅母公司麗新國際管顧董事長陳清吉表示，之所以會瞄準台南，就是相中了台南國旅資優生的雄厚觀光市場實力，願以共榮永續經營理念，加入台南蓬勃的旅宿產業。
南兜漫旅「南兜」取自台語「我們的家」意涵，每個房間呈現不同的格局氛圍，讓住客用心感受設計師對於空間語彙的獨到詮釋，延伸府城當年「五條港」的米鹽茶糖等繁榮商貿的歷史意象，客房點心選用以台南水果做成的天然果乾、安神紓壓GABA茶跟手作茶皂等好物，讓遊客都能感受到屬於南兜的精心巧思。明年將迎來「台南400」，南兜漫旅全力暖身衝刺，為府城觀光住宿注入新能量，再創台南國旅新氣象。