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正興國華商圈再添亮點 「南兜漫旅」承襲在地市場美學

▲南兜漫旅為台南國華海安商圈及西市場再添旅宿新話題（圖／南兜漫旅提供）
▲南兜漫旅為台南國華海安商圈及西市場再添旅宿新話題（圖／南兜漫旅提供）

記者林怡孜/台南報導

遊客如織的台南國華正興商圈又多了一間旅館，前身為佳佳西市場旅店的「南兜漫旅」於10月12日試營運開幕，台南副市長葉澤山、觀旅局長林國華、文化局長謝仕淵等人親臨剪綵，立委陳亭妃、議員許至椿、議員蔡宗豪等多位民意代表亦到場慶賀，為國華海安商圈及西市場再添台南旅宿新話題。

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▲南兜漫旅於10月12日試營運開幕，剪綵儀式貴賓雲集（圖／南兜漫旅提供）
▲南兜漫旅於10月12日試營運開幕，剪綵儀式貴賓雲集（圖／南兜漫旅提供）
葉澤山表示，台南市旅宿業整年度產值自107年的69億8664萬元，迄今(112)年度光是上半年為止就已超過71億元，顯示台南整體觀光產能的向上趨勢，當然也吸引了眾多投資者相繼投入。台南國慶連假各旅遊景點累計逾85萬人次，已成為國人最喜愛的旅遊城市，南兜漫旅開幕為台南旅宿產業增添生力軍，台南市中心鬧區旅宿儼然已進入一級戰區。


南兜漫旅總經理江惠明表示，她以累積30餘年飯店專業運營歷練，毅然決然的投諸於台南飯店產業的戰國時代，以小而美的特色經營方式來展現接地氣的文創優勢。南兜漫旅承傳西市場的時代美學之外，更在台南競爭激烈的旅宿舞台上，注入新的活躍動能。


文化局長謝仕淵表示，南兜漫旅位處國華商圈最鄰近的正興街上，擁有商圈購物、人文古蹟、夜市美食等多樣府城旅遊元素集結的絕佳位置。西市場大菜市的周邊腹地商圈，是台南積累了好幾個世代人的共同記憶，也是文化文創跟市井生活的最佳示範結合。


南兜漫旅母公司麗新國際管顧董事長陳清吉表示，之所以會瞄準台南，就是相中了台南國旅資優生的雄厚觀光市場實力，願以共榮永續經營理念，加入台南蓬勃的旅宿產業。

  

南兜漫旅「南兜」取自台語「我們的家」意涵，每個房間呈現不同的格局氛圍，讓住客用心感受設計師對於空間語彙的獨到詮釋，延伸府城當年「五條港」的米鹽茶糖等繁榮商貿的歷史意象，客房點心選用以台南水果做成的天然果乾、安神紓壓GABA茶跟手作茶皂等好物，讓遊客都能感受到屬於南兜的精心巧思。明年將迎來「台南400」，南兜漫旅全力暖身衝刺，為府城觀光住宿注入新能量，再創台南國旅新氣象。


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