林襄才爆分手馬傑森 自揭遭劈腿往事被吳宗憲狠虧「愛情遲緩兒」
樂天啦啦隊女神林襄，8月低調認愛小4歲的同隊球員馬傑森。才短短2個月，她日前被問與馬傑森關係，又稱「沒什麼聯絡了，都你們害的啦」，不禁讓人懷疑2人是否分手。林襄上中天《小明星大跟班》認了自己是戀愛腦，連在前男友身上發現亮粉，都能相信對方說詞「去跳亮粉舞」，讓吳宗憲不禁虧她是「愛情遲緩兒」。
記者黃盈容/綜合報導
林襄過去曾和網紅孫生有段情，近來則是與同隊的馬傑森爆緋聞，還因樂天禁止與同隊球員戀愛，一度陷入退團危機。大方認了自己是戀愛腦的林襄，在節目上分享曾遇過花心男經歷，「在一起前就有聽過他不好的風評，但他一直告訴我，他為了我都改了，我就被他洗腦，有一次他去練舞，回家之後我發現他身上有一些看起來就是眼影、臥蠶的亮粉」。
林襄當場逼問男生，「練舞為什麼會有女生的妝在身上」？對方解釋：「我剛去跳亮粉舞」，林襄心想要聽聽他怎麼掰下去，就問：「那舞要怎麼跳？」結果對方還真的當場灑亮粉，跳舞給林襄看。
在場來賓聽了都覺得男方的解釋荒謬到無法置信，林襄則笑說：「因為我戀愛腦，我不想往壞的地方想，就暫時相信他去跳『亮粉舞』，但後來分手才知道，原來我們在一起時，他都有去亂搞。」而這經歷讓王偉忠聽不下去：「我覺得林襄的智慧要增加一下。」吳宗憲也忍不住調侃她是「愛情遲緩兒」。