吳宗憲真的包100萬！KID婚宴拿到立馬鎖保險箱　隔天衝銀行兌現

林襄才爆分手馬傑森　自揭遭劈腿往事被吳宗憲狠虧「愛情遲緩兒」

▲林襄認了是戀愛腦，被舊愛劈腿，還被吳宗憲虧是愛情遲緩兒。（圖／中天提供）
▲林襄認了是戀愛腦，被舊愛劈腿，還被吳宗憲虧是愛情遲緩兒。（圖／中天提供）

記者黃盈容/綜合報導

樂天啦啦隊女神林襄，8月低調認愛小4歲的同隊球員馬傑森。才短短2個月，她日前被問與馬傑森關係，又稱「沒什麼聯絡了，都你們害的啦」，不禁讓人懷疑2人是否分手。林襄上中天《小明星大跟班》認了自己是戀愛腦，連在前男友身上發現亮粉，都能相信對方說詞「去跳亮粉舞」，讓吳宗憲不禁虧她是「愛情遲緩兒」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄8月被拍到與馬傑森手牽手約會，男方似乎還到女方家過夜。（圖／馬傑森IG）
▲林襄8月被拍到與馬傑森手牽手約會，後來低調認愛，但日前卻說沒什麼聯絡了。（圖／馬傑森IG）
林襄過去曾和網紅孫生有段情，近來則是與同隊的馬傑森爆緋聞，還因樂天禁止與同隊球員戀愛，一度陷入退團危機。大方認了自己是戀愛腦的林襄，在節目上分享曾遇過花心男經歷，「在一起前就有聽過他不好的風評，但他一直告訴我，他為了我都改了，我就被他洗腦，有一次他去練舞，回家之後我發現他身上有一些看起來就是眼影、臥蠶的亮粉」。

林襄當場逼問男生，「練舞為什麼會有女生的妝在身上」？對方解釋：「我剛去跳亮粉舞」，林襄心想要聽聽他怎麼掰下去，就問：「那舞要怎麼跳？」結果對方還真的當場灑亮粉，跳舞給林襄看。

▲吳宗憲向來有話直說，聽完林襄戀愛故事，直言她是「愛情遲緩兒」。（圖／中天提供）
▲吳宗憲向來有話直說，聽完林襄戀愛故事，直言她是「愛情遲緩兒」。（圖／中天提供）
在場來賓聽了都覺得男方的解釋荒謬到無法置信，林襄則笑說：「因為我戀愛腦，我不想往壞的地方想，就暫時相信他去跳『亮粉舞』，但後來分手才知道，原來我們在一起時，他都有去亂搞。」而這經歷讓王偉忠聽不下去：「我覺得林襄的智慧要增加一下。」吳宗憲也忍不住調侃她是「愛情遲緩兒」。

林襄直播脫口「應援最終場」退出樂天女孩傳聞再起！經紀人急撇清

林襄熱戀馬傑森2個月！親揭戀情進展　突自爆雙方「沒聯絡了」

林襄確定加入《11點熱吵店》！公開小護士造型　機密任務曝光

林襄與同團球員爆熱戀　遭逼問「會擔心被踢出球隊嗎」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞