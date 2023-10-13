諷劉德華「乾吼業餘天王」！楊坤開唱台下僅50人 門票22元沒人去
50歲的大陸歌手以滄桑沙啞的歌聲為人所知，先前還擔任過節目《中國好聲音》導師評委，作風大膽的他時常因為口無遮攔引起爭議，曾嘲諷劉德華唱歌只會「乾吼」。近來傳出楊坤在江蘇舉行演唱會，沒想到演唱會觀眾僅50人，就算門票只有5元人民幣（約台幣22元），也依舊沒有人願意去。
記者吳雨婕／綜合報導
楊坤曾在綜藝節目上以劉德華為教材教育舞台上的選手，脫口：「雖然劉德華是大家心裡的巨星，但實際上只是一個只會乾吼的業餘天王。」一番話引起許多人反感，而他的爭議不只如此，過去有人詢問楊坤如何評價刀郎的歌，楊坤竟然直接表示：「他有音樂嗎？你認為他做的是音樂嗎？」甚至刀郎的新歌〈羅剎海市〉有著數十億次播放，他也不以為意。
據陸媒《頭條匯》報導，楊坤日前在江蘇鹽城舉行演唱會，結果開唱當天現場只有50位觀眾，傳出主辦單位為了不讓場面冷清，臨時把門票調降成5元人民幣，但並沒有任何效果，尷尬的是，演唱會裡的保安人員甚至比觀眾還要多。
針對傳聞，楊坤表示鹽城的演唱會一場就有3萬7000人左右，不過有網友質疑，鹽城只是小城市，不太可能瞬間湧入3萬7000人，以及這次開唱在網路上卻完全沒有影片，讓人懷疑是否真的有這場演出。