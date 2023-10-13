滑輪溜冰逆轉秀再現！這次苦主竟是黃玉霖 太早慶祝遭趙祖政逆轉
還記得在杭州亞運，因為韓國隊滑輪溜冰選手太早慶祝，遭中華隊好手黃玉霖以0.01秒之差反超的經典畫面嗎？但這次主角卻換人當了！今（13）日於台南舉行的全國運動會1000公尺爭先賽中，黃玉霖卻太早慶祝，在終點前遭另一位好手趙祖政以0.03秒逆轉。
記者潘毅/綜合報導
10月2日時，杭州亞運男子速度輪滑場地賽3000公尺接力賽決賽登場，當時韓國隊選手鄭喆元，在還沒完全抵達終點時，就做出了慶祝動作，結果被中華隊選手黃玉霖在終點前以0.01秒之差反超，但這次卻換成他自己太早慶祝而遭到逆轉！
今（13）日全國運動會男子1000公尺爭先賽決賽，黃玉霖、趙祖政兩位杭州亞運滑輪溜冰代表隊國手也在同場較勁，這次在終點前的直線加速時，黃玉霖暫時位居第一名位置，但沒想到他卻完全還原「鄭喆元」的動作，提早在終點線前舉手慶祝，而一旁的趙祖政則化身當時的黃玉霖，終點線前劈腿伸長腳，最終以0.03秒之差拿下金牌。
這次逆轉秀主角換人當，而且還完全復刻了情境，也讓人不禁回想起黃玉霖在亞運奪金時的感言：「我有意識到韓國選手在做慶祝的動作，但我想說當你在鬆懈的時候，就剩短短10公尺，我再拚也是那10公尺而已，想都沒想就做了壓線的動作」，再度應證了「沒到終點前，比賽都還沒結束」這句話。