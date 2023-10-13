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翁虹超正女兒16歲了！低胸禮服羞炸　被封「最美星二代沒有之一」

▲翁虹女兒穿罕見低胸禮服，被推為最美星二代。（圖／翻攝自翁虹微博）
▲翁虹女兒穿罕見低胸禮服，被推為最美星二代。（圖／翻攝自翁虹微博）

記者楊穎軒／綜合報導

港星翁虹活躍於90年代影壇，女神形象深植人心，2007年二嫁台灣富商劉冠廷，同年誕下女兒劉蒔（小水晶、Crystal），她昨（12）日在微博分享多張全家福沙龍照，已經16歲的劉蒔美若天仙，出眾的外貌震懾一票網友，「最美星二代沒有之一！」

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▲翁虹曝光全家福沙龍照。（圖／翻攝自翁虹微博）
▲翁虹（下）曝光女兒（上）、老公劉冠廷全家福沙龍照。（圖／翻攝自翁虹微博）
曝光的照片，翁虹愛女劉蒔一頭中分長直髮垂下，略施薄妝，穿一襲黑色平口印花釘珠晚禮服，襯托雪白肌膚，小露酥胸及事業線，她微抓蕾絲裙襬，露出淺笑，深邃大眼、挺鼻和豐唇承襲父母優良基因，顏值相當高，氣質出眾。

▲翁虹女兒劉蒔外型亮眼。（圖／翻攝自翁虹微博）
▲▼翁虹女兒劉蒔外型亮眼。（圖／翻攝自翁虹微博）
▲翁虹女兒劉蒔外型亮眼。（圖／翻攝自翁虹微博）
劉蒔還換穿另一套亮片禮服，同樣美貌驚人，翁虹祝女兒生日快樂，道出為人母見吾家有女初長成的心境：「我的女孩，就這麼悄悄長大了，願妳心如花木，向陽而生，始終溫暖有光，願妳心之所向，光芒萬丈，願妳在最美花季，蓬勃生長，熱烈盛放！永遠愛妳！生日快樂！我的寶貝水晶豬豬女孩，Love you forever！」

▲▼劉蒔顏值頗高、氣質婉約。（圖／翻攝自翁虹微博）
▲▼劉蒔顏值頗高、氣質婉約，明星味藏不住。（圖／翻攝自翁虹微博）
▲▼劉蒔顏值頗高、氣質婉約。（圖／翻攝自翁虹微博）
許多網友大為驚豔，紛紛留言：「好自然的美，這種美是賞心悅目」、「小水晶真漂亮」、「做你女婿」、「真的是看著長大的姑娘，小美女未來一片美好」、「水晶妹妹越來越像媽媽了」、「從小美到大的一家人」！

▲55歲翁虹保養得宜（中），年過半百狀態依舊。（圖／翻攝自翁虹微博）
▲55歲翁虹保養得宜（中），年過半百狀態依舊。（圖／翻攝自翁虹微博）

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