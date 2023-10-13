吳宗憲真的包100萬！KID婚宴拿到立馬鎖保險箱　隔天衝銀行兌現

大牙深夜突發聲「潰堤到無法自己」！前輩臉書1句話讓她咬牙拭淚

▲大牙昨日深夜坦言，一度脆弱無助時，突然想起前輩在臉書的一句話，讓她忍不住潰堤到無法自己、咬牙拭淚。（圖 / 大牙臉書）
▲大牙昨日深夜坦言，一度脆弱無助時，突然想起前輩在臉書的一句話，讓她忍不住潰堤到無法自己、咬牙拭淚。（圖 / 大牙臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星大牙（周宜霈）自從今年6月指控黑人（陳建州）性騷擾後，不僅引發社會關注，也湧入許多好友心疼力挺，目前案件已交由檢方全力偵辦中。昨（12）日大牙突然在深夜發文透露，當天一度很脆弱無助時，突然想起某位前輩的文章，讓她不禁瘋狂潰堤到無法自己，甚至牙根咬到快斷掉，最後才滿心愧疚地說，「我浪費了好多擦淚的時間！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
大牙昨日深夜在IG限動上分享，「今天在一度很脆弱無助的時候，想起了一個前輩臉書上的文。」原來大牙當時看到醫美專家簡玠士的貼文，「我們窮，沒有嘆息的權利。我們苦，連擦乾眼淚都嫌浪費時間。只有緊咬牙根，把所有的痛與社會對你的不公，化成妳全部前進的動力。只要堅持下去，一定有更好的明天等著我們。這世界對你溫柔來自於你的強大。」

▲大牙在IG上發聲，最後還滿心愧疚地說，自己在浪費時間擦淚。（圖／大牙IG）
▲大牙在IG上發聲，最後還滿心愧疚地說，自己在浪費時間擦淚。（圖／大牙IG）
這讓大牙忍不住邊想邊掉淚，直呼：「雖然邊想，但我還是瘋狂潰堤到無法自己，牙根咬到快斷！」事後才滿心愧疚地說，「我浪費了好多擦淚的時間！」貼文曝光後，也立刻引來簡玠士留言安慰，「下次跟你分享什麼叫窮到鬼都怕你，跟人生倒霉的極致，哈哈哈。的確是連擦淚都浪費時間。」大牙則回覆，「我認真追你的文就好，很可以鼓勵時不時掉入谷底的我。」

▲大牙出席徐新洋婚禮，低調不願多談陳建州官司，透露最近買房搬新家。（圖／記者陳明中攝影）
▲向來給人堅強、陽光形象的大牙，時常在社群平台上訴說心境。（圖／記者陳明中攝影）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

大牙亮麗出席徐新洋婚禮！懶理陳建州性騷官司　悄搬家迎接新氣象

快訊／大牙到香港完成報案　要黑人面對「我言行一致、無愧於心」

大牙首應訊！爆黑人涉性騷反挨告　問她會告黑人嗎？她這樣回

PLG／黑人陳建州IG、臉書重新發文！球迷一面倒留言：大牙加油

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞