大牙深夜突發聲「潰堤到無法自己」！前輩臉書1句話讓她咬牙拭淚
女星大牙（周宜霈）自從今年6月指控黑人（陳建州）性騷擾後，不僅引發社會關注，也湧入許多好友心疼力挺，目前案件已交由檢方全力偵辦中。昨（12）日大牙突然在深夜發文透露，當天一度很脆弱無助時，突然想起某位前輩的文章，讓她不禁瘋狂潰堤到無法自己，甚至牙根咬到快斷掉，最後才滿心愧疚地說，「我浪費了好多擦淚的時間！」
記者詹鎰睿／綜合報導
大牙昨日深夜在IG限動上分享，「今天在一度很脆弱無助的時候，想起了一個前輩臉書上的文。」原來大牙當時看到醫美專家簡玠士的貼文，「我們窮，沒有嘆息的權利。我們苦，連擦乾眼淚都嫌浪費時間。只有緊咬牙根，把所有的痛與社會對你的不公，化成妳全部前進的動力。只要堅持下去，一定有更好的明天等著我們。這世界對你溫柔來自於你的強大。」
這讓大牙忍不住邊想邊掉淚，直呼：「雖然邊想，但我還是瘋狂潰堤到無法自己，牙根咬到快斷！」事後才滿心愧疚地說，「我浪費了好多擦淚的時間！」貼文曝光後，也立刻引來簡玠士留言安慰，「下次跟你分享什麼叫窮到鬼都怕你，跟人生倒霉的極致，哈哈哈。的確是連擦淚都浪費時間。」大牙則回覆，「我認真追你的文就好，很可以鼓勵時不時掉入谷底的我。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110