宥勝又發文！諮商7次「曾怕被認證有病」 自問：我為什麼會這樣
宥勝6月中被爆出性騷擾，公開道歉後消失演藝圈4個多月，今（13）日他突然更新粉專，分享做心理諮商的心得和心情，坦言以前「怕被認證自己有問題」，如今不僅接受也收穫滿滿，不過還是問自己「我是誰？為什麼會這樣？未來該如何繼續向前？」
記者楊穎軒／綜合報導
稍早，宥勝PO出一張在諮商室門外的照片，透露從8月至今已經進行第七次會談，「以前從來不敢做心理諮商。怕被看透，被輕視，更怕被『認證』自己真的有問題...結果專業的諮商讓人驚訝，意外的平靜、舒適、安心、且真誠」。
宥勝說，每次會談都只有1小時，但對話的質量高，內容精準，完全不是吐苦水或陪你聊天，形容「更像是被一雙溫暖的手，輕柔地帶進暗潮洶湧的內心世界...」他感恩地說：「感謝理解，感謝平靜，感謝和諧。希望我們都能更認識自己，希望我們都能越來越好。」
不少網友留言打氣：「每個人從來就都不是最完美的，但至少你現在是走在去完美的路上」、「我視為你偶像，為什麼會這樣...知錯能改，善莫大焉，加油」！
※【NOWnews 今日新聞
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