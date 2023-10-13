吳宗憲真的包100萬！KID婚宴拿到立馬鎖保險箱　隔天衝銀行兌現

宥勝又發文！諮商7次「曾怕被認證有病」　自問：我為什麼會這樣

▲宥勝曾抗拒心理諮商，怕被認證自己真的有問題。（圖／NOWnews資料照）
▲宥勝曾抗拒心理諮商，怕被認證自己真的有問題。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

宥勝6月中被爆出性騷擾，公開道歉後消失演藝圈4個多月，今（13）日他突然更新粉專，分享做心理諮商的心得和心情，坦言以前「怕被認證自己有問題」，如今不僅接受也收穫滿滿，不過還是問自己「我是誰？為什麼會這樣？未來該如何繼續向前？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宥勝發文「聽說附近有人去過萬華」惹失言風波。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
▲▼宥勝被爆性騷擾後沉寂許久。（圖／翻攝自宥勝之旅臉書、NOWnews資料照）
▲▼宥勝被爆性騷擾後沉寂許久。（圖／NOWnews資料照）
稍早，宥勝PO出一張在諮商室門外的照片，透露從8月至今已經進行第七次會談，「以前從來不敢做心理諮商。怕被看透，被輕視，更怕被『認證』自己真的有問題...結果專業的諮商讓人驚訝，意外的平靜、舒適、安心、且真誠」。

▲宥勝已經做7次心理諮商。（圖／翻攝自宥勝之旅臉書）
▲宥勝已經做7次心理諮商。（圖／翻攝自宥勝之旅臉書）
宥勝說，每次會談都只有1小時，但對話的質量高，內容精準，完全不是吐苦水或陪你聊天，形容「更像是被一雙溫暖的手，輕柔地帶進暗潮洶湧的內心世界...」他感恩地說：「感謝理解，感謝平靜，感謝和諧。希望我們都能更認識自己，希望我們都能越來越好。」

不少網友留言打氣：「每個人從來就都不是最完美的，但至少你現在是走在去完美的路上」、「我視為你偶像，為什麼會這樣...知錯能改，善莫大焉，加油」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

宥勝神隱104天！首發聲吐「禪修」心情：對心開刀很痛

父親節炫「父」！演藝圈好爸爸修杰楷奪冠　宥勝、黃子佼首跌榜外

宥勝遭爆全家移民澳洲！老婆曬回國照駁謠言：迎接我們是晴朗天空

孟耿如記者會晚20分鐘才開始　方文琳公開道歉：絕對不是她退縮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞