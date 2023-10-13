二手iPhone「2種」狀況別買！蘋果官方釋購買指南　面交必備這3寶

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- 從可靠的賣家購買。
- 是否可以退貨，包含多長時間內可退回、原因以及如何退回。
- 賣家是否對他們的二手設備進行認證。
- 檢查是否有損壞、電池的健康狀況以及 iPhone 的零件和維修歷史記錄。
- 如果 iPhone 處於「啟用鎖定」狀態，請勿購買。因在此狀態下無法使用手機，需要對方的 Apple ID 密碼或是裝置密碼。
- 收到iPhone 後請進行檢查。
1電池健康度：設定 > 電池 > 電池健康度與充電內「最大容量」是否在80％以上。
2檢查外觀：卸除保護殼、配件，檢查機身外觀，包含螢幕是否有刮痕，側面背面有沒有刮痕、磨損和凹痕，連接器有沒有損壞或碎片。
3能否開機：如果 iPhone 充電後依舊無法開機，請勿購買。
4要求清除所有內容：如開啟iPhone看到鎖定螢幕，先請對方解鎖，並要求移除解鎖面容和密碼，可以直接進入設定 > 一般 > 移轉或重置 > 清除所有內容和設定。
5查看維修狀態：解鎖 iPhone 並看到主畫面，到設定>一般>關於本機內的序號查看零件與服務紀錄，如果顯示「未知配件」，則可能表是安裝不完整或是非正品。
6 是否有鎖定特定電信業者：到關於本機檢查是否手機有被鎖定特定電信業者
7 測試Wi-Fi：確認網路連線功能是否正常。
8 檢查側邊按鍵功能：按音量鍵音量大小聲是否正常，按電源鍵確認是否可以關機。
9測試相機：在低光源和強光下拍照，點擊螢幕測試對焦，長焦、廣角也需要同步檢測。
10 測試喇叭： 前往設定 > 聲音和觸覺，然後來回拖曳「鈴聲」和「警報音量」滑桿幾次。
11 測試麥克風：開啟語音備忘錄錄音測試。
12 檢查螢幕：在設定內的「螢幕顯示和亮度」拖曳滑桿測試亮度。