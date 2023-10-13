高捷傳喜訊　小港林園線、黃線土建選出最有利標商

為加速捷運小港林園線及黃線推動，市府團隊秉持緊緊緊的精神，在捷運局持續積極努力邀商下，終於在昨(12)日順利完成兩土建招標案評選作業。小港林園線RLC01標由「榮工工程股份有限公司」獲評為最有利標廠商，黃線YC01標則由「馬來西亞商金務大工程股份有限公司/世久營造探勘工程股份有限公司」獲評為最有利標廠商。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，近年來因營造業市場缺工缺料及物料價格飛漲等因素，致使國內重大建設採購案頻傳流標，昨日小港林園線RLC01標及黃線YC01標兩土建統包工程標案能順利完成評選，突破大環境之限制遴選出最有利標廠商，實屬難能可貴。
捷運局進一步指出，小港林園線及黃線是繼高雄捷運紅橘線通車10多年後，後續推展捷運建設計畫，亦屬高雄捷運四線齊發中相當重要的捷運建設路網。工程招標策略及內容經多次檢討修正後，本次小港林園線於9月12日上網公告，9月23日開資格標，計有2家廠商投標符合資格；另黃線YC01標亦於9月12日上網公告，9月22日資格標審查合格，計1家廠商投標並符合資格。兩標同時於昨日順利完成評選。
高雄捷運小港林園線及黃線是市長陳其邁加速推動四線齊發的重要政策之一，為加速捷運小港林園線及黃線推動，市府團隊將秉持緊緊緊的精神，後續儘速辦理決標等作業，俾利工程建設持續往前邁進。