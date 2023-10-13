女星江泳錡離婚仍與前夫同床睡！3原因同居 「他用狗牽住我」
曾演出《世間情》、《甘味人生》的演員江泳錡，轉戰直播圈成績出色，年營業額高達數千萬台幣，她今年7月傳出婚變，被爆料與擔任電視台監製的老公楊煥結束4年婚姻，近日接受媒體訪問，坦承雙方分開後，仍住在同一個屋簷下，甚至同睡一張床，老公會以家裡養的3隻狗為由，希望她不要搬出去，「他會用狗牽住我」。
記者江芷稜／綜合報導
江泳錡跟老公愛情長跑多年，2019年舉辦婚宴時收穫眾人祝福，席開72桌，請來演藝圈好友劉至翰、楊繡惠擔任伴郎、伴娘，沒想到今年投出婚變震撼彈，楊繡惠證實好閨密離婚，評論「人不就都這樣嗎？分分合合，現在這個世代來說很自然」，被楊煥狠嗆：「那些八卦嘴賤的人你們會有報應的」，彼此鬧得不愉快，江泳錡出面緩頰要他冷靜點。
根據《TVBS新聞網》報導，江泳錡認為夫妻2人個性較衝，比較適合當朋友，目前分開後仍同居，她指出3個理由，首先是楊煥仍對她有感情；第二，夫妻過去一起養了3隻狗，基於照顧寵物，男方不希望她搬走，「他用狗牽住我」；第三，則是2人還會睡在同一張床上，沒有性關係，就像家人一樣相處，加上她出國帶貨不常回家，形成了離婚不分居的狀況。
江泳錡飽受子宮肌瘤所苦，因為不想花費高昂且痛苦的治療，決定快刀斬亂麻，離婚後火速切除子宮，僅保留卵巢，她曾發文透露：「很多人都勸我，要想清楚再拿掉子宮，的確，我想了快3年，終於下決定了，畢竟我還年輕，所以保留了卵巢！至少還有賀爾蒙。」表示不生孩子是自己的選擇，未來可考慮代理孕母與領養小孩，樂觀看待單身生活。