中華郵政攜手工研院 30名「超郵潛力之星」將數位轉型重塑郵局
為厚植數位轉型實力，中華郵政公司與工研院攜手成為數位創新戰略合作夥伴，今（13）日由中華郵政公司董事長吳宏謀及工研院董事長李世光共同簽署合作意向書，由工研院專家顧問採教練模式引導，帶領首批遴選30名超郵潛力之星，導入數位創新思維及產業經驗，將線上線下資源及服務相互導流，重塑郵局臨櫃服務及作業流程，透過參與方案發想與規劃過程，培養觀察、蒐集、設計、收斂及驗證能力提升客戶體驗，實踐數位轉型目標。
記者許若茵／台北報導
中華郵政公司於111年3月推出行動郵局APP，除線上儲匯、壽險及電商服務外，更提供郵局實體據點線上取號、預填表單、ATM無卡提款、行動支付及推播通知等虛實融合便利服務。為加速數位轉型策略，與工研院專家顧問服務團隊合作，率先以「強化行動郵局APP功能，提升客戶臨櫃體驗」為題，帶領郵政數位種子人員，共同重塑郵局臨櫃服務及作業流程，將行動郵局APP打造為一站式多功能APP。
工研院結合國內數位金融、智慧物流、智慧商務、數位人才培育、數據分析與大型系統架構等各領域專家顧問共計15位，其中包含國際知名金融監理領域的現任蒙納許大學法學院臧正運教授，共同參與研究與諮詢，專家顧問團以「沉浸引導」、「減法設計」、「議題解方」為推動主軸，建構郵政數位發展暨人才培訓機制，遴選出具數位創新潛能的同仁，鼓勵同仁積極參與數位學習課程、掌握新興科技應用發展趨勢並培養多元專長，將數位發展DNA擴散至郵政公司各單位及各地郵局。