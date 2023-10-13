晚點加油省荷包！下周汽柴油每公升有望調降0.5元

因美國與委內瑞拉兩國展開石油制裁豁免協商，加上北半球進入秋天傳統用油淡季等因素，導致國際油價下跌。提醒用路人，別急著加油，下週油價有望調降0.5元。累算至10月12日7D3B周均價為88.39美元，較上周89.90美元下跌1.51美元。新台幣兌美元匯率32.124，較上周32.272升值0.148元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽油零售價調漲2.1元，柴油調漲3.5元。實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。中油持續啟動雙平穩措施，預估下周國內汽柴油每公升參考價，92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升27.8元。下周國內汽柴油實際調整金額，將於本周日（15日）中午12時公告，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。台電小額綠電將開賣！組合方案今公開 王美花：盼買賣更活絡日本擬補貼台積電熊本2廠近兆元！經長：樂見深耕台灣、全球佈局指標性歐商續投資台灣！蔡英文：盼與歐洲夥伴合作確保供應鏈韌性李鴻源稱「口罩國家隊賺取大額回扣」 經部批拿出證據、要求道歉