新北升格以來環保葬成長9倍 今最終場10位先人聯合海葬離航追思
近年來環保自然葬法接受度越來越高，其中新北市升格以來至今共有14,333人植存、668人參加海葬，整體成長超過9倍。今（13）日新北市舉行最後一場聯合海葬，由10位先行者家屬承載先人遺願，手捧安息盒航行6000公尺外海，在祈語默禱中拋撒至愛骨灰，回到大海懷抱；其中超過80歲以上的先行者就有4位，最高齡先行者為97歲的陳爺爺，於本次海葬瀟灑離航，回歸自然。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府民政局長林耀長表示，今年海葬原計辦理五梯次，因受到颱風影響，共辦理4場，有54人參與；指出新北市聯合海葬不分縣市、不限國籍，全程不收費用，並免費提供先行者骨灰暫厝處，同時海葬過程錄影贈送家屬紀念光碟，作為永久的追思與懷念。
本次最高齡的先行者為97歲的陳爺爺，兒子陳先生說，父親生前最喜歡徜徉大海，不但重環保，且對於生死的態度非常正向豁達，早早就交待要海葬，並希望子女也能微笑放手，家人依循父親遺願，讓父親乘願而歸。
新北市殯葬處長黃秀川表示，除海葬外，新北市目前陸上的環保葬區，有法鼓山金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份多元示範公墓環保葬區3處；其中新店四十份多元示範公墓環保葬區及三芝櫻花生命園區今年進行改善工程，除整地、改善步道鋪面，並增設景觀植栽及矮牆，區隔環保葬範圍與民眾行走區域外，也以自然色調設計祭祀台及座椅設施，使整體的追思環境更加舒適。