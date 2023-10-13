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辣個男人要復出了！韓國瑜：站出來是為了兩岸和平、在野整合

▲韓國瑜與侯友宜在戰鬥藍記者會同台。（圖／資料照片）
▲韓國瑜與侯友宜在戰鬥藍記者會同台。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前先與民眾黨總統參選人柯文哲會面，又參加戰鬥藍記者會，與國民黨總統參選人侯友宜同框，被視為是復出政壇。韓國瑜今（13）日在臉書指出，個人位置無關宏旨，這次他之所以在此時此刻站出來，顧念的是在台海瀕臨兵凶戰危之際，兩岸能否尋求和平，避免走向戰爭險境；憂心的是在野陣營可否集中力量完成整合，共同團結聚焦下架貪腐民進黨、實現政黨輪替目標；考量的是如何福國利民，創造中華民國下一代安居樂業的未來大局。

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韓國瑜說，那天參加趙少康和郝龍斌發起的「戰鬥藍」記者會，他用「背著石頭唱歌，吃力不討好」，形容他們二人出錢出力還要擔心被人非議，最後卻仍是選擇義無反顧，奮戰到底，這其實也是他近期的心境寫照與內心憂慮。

韓國瑜說，他從33歲踏入政壇，在議會、國會衝鋒陷陣，每天意氣風發認真地和民進黨對手唇槍舌戰、近身肉搏，但最後卻逐漸迷失了自我，暮然回首才驚覺自己實在是「混太兇」，對不起寄與厚望的選民及支持者們，因對名利權位不戀棧，所以選在人生最巔峰的44歲，毅然決然急流勇退，離開政壇回鄉好好地沉澱反省、面對自我。

他指出，一晃眼16年過去了，在台灣民眾不吝厚愛下，才讓他這位「中年魯蛇」又有機會重新回到政壇，當選108年高雄市長及代表國民黨參選4年前的總統大選。

他是修佛之人。弘一法師曾說：肉眼看世界，全是名利；天眼看世界，無盡輪迴；法眼看世界，皆是因果；慧眼看世界，俱是心幻；佛眼看世界，滿是慈悲。這一路走來，他謹守佛家對追求世俗名利權位的告誡，所作的每一個決定、每一個抉擇，都是要利他利人、行善積德，切莫不可深陷貪戀汲營名利權位的泥淖深淵之中。

韓國瑜強調，這次他之所以在此時此刻站出來，顧念的是在台海瀕臨兵凶戰危之際，兩岸能否尋求和平，避免走向戰爭險境；憂心的是在野陣營可否集中力量完成整合，共同團結聚焦下架貪腐民進黨、實現政黨輪替目標；考量的是如何福國利民，創造中華民國下一代安居樂業的未來大局。

韓國瑜說，政治可以輕鬆一點，個人位置及相關紛紛擾擾一點也無關宏旨。大家背著石頭唱歌，讓他們明年士氣高昂一同吟唱著迎接團結勝選、打贏光榮勝仗的凱旋之歌吧！

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