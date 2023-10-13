北高雄聯合開發新紀元　捷運紅線兩站聯開招商

我是廣告 請繼續往下閱讀
捷運局長吳義隆表示，R20站捷運土地開發案預計引入33億投資資金，融合了楠梓行政中心以及企業安家宅，於今日同步公告招商，而RK1西基地捷運土地開發案也預計引入23億資金，已率先於9月22日公告招商。
捷運局說明，R20開發基地佔地約5,482.25平方公尺，100%為高雄市市有土地，建蔽率為60%，容積率為420%，座落於加昌路與海專路交界處，地理位置優越，緊鄰楠梓科技產業園區、後勁國小以及高雄科技大學（楠梓校區），不僅是楠梓科技園區的重要門戶，更是未來北高雄產業鏈的新興地標。
RK1站西基地座落於紅線延伸線RK1站西側出口，基地面積3,498平方公尺，土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70%，容積率為630%，該基地位於高雄科技產業廊帶樞紐，捷運系統串連高雄科學園區、高雄第二園區(橋頭園區)、楠梓科技產業園區之北高雄半導體產業鏈，在這些重量級的科學園區優勢加持，帶動就業人流，基地區位優勢更錦上添花。
配合捷運建設四線齊發，高市府近年來積極推動捷運聯合開發，今年以來已陸續推出O13、Y10、Y15等個案，今天的RK1西基地、R20案也分別於今年9月22日及10月13日公告，備標期約5個月，完整資訊已於捷運局官網公布。