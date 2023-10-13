「你看起來像茶碗蒸」番外篇 刺青男開幹前後2動作！驚呆店家
茶碗蒸事件番外篇！台北市39歲「全甲」刺青的姜姓男子，昨（12）凌晨在大安區忠孝東路四段一家迴轉壽司，因「茶碗蒸」與鄰桌男客發生口角，怒嗆對方「你看起來就像茶碗蒸！」雙方爆發肢體衝突。據悉，刺青姜男動手前不忘叫女友先結清1290元宵夜餐費，事發當晚還前往事發的迴轉壽司店送飲料，向店員致歉並允諾賠償店家損失。
記者徐銘穗/綜合報導
警方調查，事發時39歲姜男與女友、2名友人在迴轉壽司店吃消夜，另一方發生衝突的兩名王姓男子也同時進店用餐，雙方互不認識，先在店內嗆聲，姜男說要吵到外面吵，不要影響人家做生意，但在店內就發生肢體衝突，一路從店內拉扯到店外。
隨後，雙方先在店外樓梯間拉扯，姜男的女友被揮到一拳，讓姜男氣不過，直接動手回擊。目擊者向警方表示，姜男在動手前還不忘叫被誤傷的女友先買單他們1290元的餐費。
警方表示，雙方互不認識，在現場發生口角進而在大馬路邊發生全武行，警方到場時點茶碗蒸的2名王姓男子已經被打倒在地，姜姓男子等人也配合警員返回派出所，訊後依照傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。
據悉，姜男等人也在12日晚上，前往事發的迴轉壽司店送飲料，並詢問店員是否有損壞需要賠償的地方，也向店員致歉表達12日造成的困擾。對此，爭鮮也作出最新回應表示：「關於忠孝店昨晚發生顧客口角事件，門市人員第一時間關切並進行勸導，後續報警處理，已配合警方調查偵辦完畢，現場無工作人員或其他顧客受傷。」