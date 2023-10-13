「你看起來像茶碗蒸」！迴轉壽司爆打架事件 4家AI畫出長相解惑
「你看起來就像茶碗蒸！」一起互毆衝突事件，因為對罵內容太荒唐，意外引起全民關注。位在台北市大安區的迴轉壽司店，昨（12）晚有客人打架鬧事，最後被警方依法送辦。其中一名刺青男嗆對方是長得像茶碗蒸的東西，讓眾人熱烈討論「茶碗蒸長相」，還真有人用AI畫出來了。
記者黃韻文／綜合報導
民眾拍下12日晚間發生的壽司店荒唐衝突事件，影片中只見刺青男不滿被盯著看，向對方怒吼「你看著我幹嘛？」對方眼鏡男也不甘示弱頂嘴：「我點個茶碗蒸有什麼問題啦！」
刺青男再開噴：「你看起來就像茶碗蒸，坐好就好」，店員見狀詢問是否需要報警，刺青男還接話：「OKOK，幫我報警，這兩個長得像茶碗蒸的東西，看著我幹嘛！」
兩人互罵內容因為茶碗蒸意外暴紅，引起眾人熱議到底「茶碗蒸長相」長怎樣？分享許多AI教學的「硬是要學」站長好手，利用4家AI工具，分別請midjourney、Bing AI Chat、Adobe Firefly、 ChatGPT「幫我畫一張長得像茶碗蒸的男人」，各家AI反應讓人嘴角失守。
也有批踢踢網友以「被說長得像茶碗蒸是什麼意思？」為題發問，獲得不少創意解答：「很軟」、「大餅臉」、「暗示你只有一顆蛋，還是加了水的」、「皮膚很好不會坑坑巴巴」，討論方向大歪樓，讓整起打架事件頓成一齣鬧劇，而兩人訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。