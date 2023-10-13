小亮哥菸齡36年肺氣腫咳到爆 遭醫警告：再不戒菸恐剩3個月能活
66歲資深男星小亮哥，近年淡出螢光幕，專心主持廣播電台節目。他過去有嚴重菸癮，竟從16歲就開始抽菸，菸齡超過36年。直到50歲時，小亮哥肺氣腫嚴重發作，感覺自己咳到肺快爆炸，當時被醫師警告若再不戒菸，最快3個月就恐喪命，嚇得他才終於下定決心戒菸，花2年時間成功戒菸。
記者黃盈容/綜合報導
童星出道的小亮哥以身材嬌小諧星形象走紅，他和老婆林姿佑結婚多年，育有2兒，是演藝圈的模範夫妻。小亮哥上年代《聚焦2.0》表示，年輕時不懂事，不管到哪都要抽菸，後來40幾歲時跟朋友合夥賣雪茄，每天要試抽各國雪茄，最高紀錄一天抽上5支雪茄，還有外加一般平時抽的香菸，整天抽的尼古丁含量超過5包菸以上，讓一旁有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈直搖頭。
小亮哥說，50歲時肺氣腫發作，一躺下就猛咳，常常要坐著才能睡，光是一個小感冒就可以咳3個月，咳到自己都很生氣，當時醫師警告他，再不戒菸就無藥可醫，嚴重的話可能只剩三個月壽命。
小亮哥想到年幼的孩子，下定決心要戒菸成功，終於逐漸在52歲時戒菸成功，目前已戒菸14年，固定運動增加肺活量，並定期追蹤肺部，目前身體已改善非常多，經過事件後，小亮哥深深覺得健康才是最重要的。