吳宗憲豪砸4千萬頂下牛肉麵店　交給兒管理感動鹿希派成長

小亮哥菸齡36年肺氣腫咳到爆　遭醫警告：再不戒菸恐剩3個月能活

▲小亮哥分享自己過去有菸齡36年，導致肺氣腫，當年被醫生警告，再不戒菸就只剩三個月能活。（圖／年代提供）
▲小亮哥分享自己過去有菸齡36年，導致肺氣腫，當年被醫生警告，再不戒菸就只剩三個月能活。（圖／年代提供）

記者黃盈容/綜合報導

66歲資深男星小亮哥，近年淡出螢光幕，專心主持廣播電台節目。他過去有嚴重菸癮，竟從16歲就開始抽菸，菸齡超過36年。直到50歲時，小亮哥肺氣腫嚴重發作，感覺自己咳到肺快爆炸，當時被醫師警告若再不戒菸，最快3個月就恐喪命，嚇得他才終於下定決心戒菸，花2年時間成功戒菸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小亮哥成功戒菸14年，現測試肺活量，肺功能已正常。
▲小亮哥成功戒菸14年，現測試肺活量，肺功能已正常。（圖／年代提供）
童星出道的小亮哥以身材嬌小諧星形象走紅，他和老婆林姿佑結婚多年，育有2兒，是演藝圈的模範夫妻。小亮哥上年代《聚焦2.0》表示，年輕時不懂事，不管到哪都要抽菸，後來40幾歲時跟朋友合夥賣雪茄，每天要試抽各國雪茄，最高紀錄一天抽上5支雪茄，還有外加一般平時抽的香菸，整天抽的尼古丁含量超過5包菸以上，讓一旁有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈直搖頭。

▲小亮哥（右）和老婆林姿佑結婚多年，感情依舊甜蜜。
▲小亮哥（右）和老婆林姿佑結婚多年，感情依舊甜蜜。（圖／年代提供）
小亮哥說，50歲時肺氣腫發作，一躺下就猛咳，常常要坐著才能睡，光是一個小感冒就可以咳3個月，咳到自己都很生氣，當時醫師警告他，再不戒菸就無藥可醫，嚴重的話可能只剩三個月壽命。

小亮哥想到年幼的孩子，下定決心要戒菸成功，終於逐漸在52歲時戒菸成功，目前已戒菸14年，固定運動增加肺活量，並定期追蹤肺部，目前身體已改善非常多，經過事件後，小亮哥深深覺得健康才是最重要的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

NanaQ國中開始抽菸！手頭緊仍「每天1包成癮」　戒菸對比照驚呆

華視總經理藍宜楨上任1年閃辭　電視台發聲證實為健康因素

入秋氣喘頻發作！　「尖峰呼氣流量計」輔助監控保健康

不僅有助身體健康，還能長命　中醫公開「3大養生妙招」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞