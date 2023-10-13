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左楠選情增添變數遭否定　民：空有聲量毫無份量

▲民進黨想保國會繼續過半，高雄現在民進黨全拿的8席立委，務必要守住，而高雄全壘打關鍵就是李柏毅。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲民進黨想保國會繼續過半，高雄現在民進黨全拿的8席立委，務必要守住，而高雄全壘打關鍵就是李柏毅。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

因馬文君潛艦一案，高雄市第三選區左營楠梓選區出現亂流，這是自2020年立委選舉，郭新政以「誰摔死了李新」吸走淺藍與淺綠的票，左楠這次立委選戰再次成為全台討論焦點，但看似討論聲浪十足的背後，實際對中間選民的支持認同影響卻微乎其微。左楠選區立委參選人李柏毅也認為，選民愛恨分明，最後做選擇時會訴諸理性。

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有地方人士指出，國民黨與郭璽互咬的局面，雖然在媒體上博得不少畫面，但絲毫無法撼動選民投票意願，地方更看重的是服務、問政與實績，當關掉了電視手機，卻沒留下任何實績，再多的口水也只是「空有電視新聞聲量，在民眾心中毫無分量」。

左營新中里里長黃昱誌對此也表示認同，現在網路世界假消息滿天飛，先前看到中天公布的左楠民調，李眉蓁竟獲得87%支持度。無論網軍如何操作帶風向，但這些年來左楠的進步里長自己和親友都相當有感，會支持勤跑基層、認真服務的李柏毅。

新中里位處新社區地段，又有傳統舊部落的文化，是個新舊融合的里。顯然，在這樣具有代表左營整體縮影的里內，多數民眾仍傾向投給深耕地方的候選人。

據民進黨內部透露，左楠屬性原本就偏藍，前兩次劉世芳拚盡全力才得以守住。為了高雄最關鍵一席，陳其邁在輔選會議中特別點名，要全力輔選李柏毅。黨主席賴清德更是多次南下高雄輔選，數度帶著黨公職高喊「要守住左楠、要搶救李柏毅」。

因潛艦一案，郭璽從默默無名開始有了一些關注聲量，但日前爆出其台南麻將館遭警查獲涉嫌經營賭博，再加上郭為「麻將最大黨」主席，讓市民對於郭的參選意圖打上問號，甚至有民眾質疑，郭參選的動機不單純，極有可能是為了利用潛艦案賺取紅利、巧奪聲量。

地方人士也表示，隨著投票日進入倒數破百階段，放眼全台選情，賴清德現民調穩定上升，李柏毅在左楠地區選情看好度仍位居領先，國民黨卻因共主遲遲未定，導致李眉蓁苦追在後，而郭璽因潛艦一案突然聲名大噪，是否只是曇花一現？成為左楠選戰動向下一步的關鍵。

過去左楠選區的政治版圖多半是藍大於綠，在劉世芳連任兩屆立委前，左楠從未有過民進黨籍的立委。但在經過劉世芳連任兩屆後以及左楠區的人口結構變化，目前左楠選區應該是藍、綠各占30%，另外還有30%以上的中間選民，因此選戰中的言行都不僅要顧到政黨的基本盤，還必須回應中間選民的需求。

李柏毅成長在地方自治剛站穩腳步的時代，憑藉著對公共事務的熱情參與公共政治，從大學時代開始，跟著野百合學運及美麗島事件的前輩學習、努力，為的就是要讓台灣更好。

李柏毅曾任高雄市前市長陳菊隨身機要秘書，當時協助籌辦2009年世運，興建世運主場館與高雄巨蛋，到這幾年吸引國外知名藝人來高雄開唱，2020年楠梓中油污染場址，到市長陳其邁向中央爭取200多億整治經費楠梓產業園區，未來即將在3年內變身台灣的護國神山，左營的華麗蛻變與楠梓的產業轉型，他都參與其中。

李柏毅認為是給準備好的人，獲民進黨徵召、自己責無旁貸，會跟隨著賴清德總教練腳步，不只拼立委當選、總統也一定要贏，有信心會贏國民黨！有信心，守住左營楠梓這一席！而下立委席次，民進黨想保國會繼續過半，高雄現在民進黨全拿的8席立委，務必要守住，而高雄全壘打關鍵就是李柏毅。

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