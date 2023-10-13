公布文化政策！賴清德宣布2承諾8主張　追求文化永續世界台灣

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賴清德表示，文化是國家靈魂，是國家重要政策，因此他希望慎重向文化界、國家主人報告其政策。賴提起醫生蔣渭水，並稱要站在他肩上，再為台灣加開繼續前進的一帖處方，以文化深化台灣五大方向，包含深化對台灣的認同、深化對國家的團結、深化對自由、民主、人權的信仰、深化印太和平守護者的角色及深化台灣邁向世界、迎向未來。
「經濟使國家強大，文化使國家偉大！」賴清德宣示2項承諾，包含政府每年度必將寬列文化預算，並持續提高；推動跨域文化治理，強化「行政院文化會報」機制，落實《文化基本法》保障文化權。
賴清德同時提出8項主張，第一，他說，推動系統性文化保存奠立文化根基，包含推動「再造歷史現場2.0」、強化文化資產保存的法規體系、推動無形文化資產的保存、傳承與再生。
第二項主張為「復振國家語言，促進多元文化社會共融」，賴清德說，將成立「國家語言研究發展中心」、健全國家語言（各族群語言及手語）教學資源、營造多元語言的文化平權友善環境等；第三項主張為促進「藝術振興」厚植國家軟實力，賴提到，將推動「重建台灣藝術史2.0」、發展藝術產業、續推動16歲至22歲青年文化幣。
賴清德續說，第四項主張為「推動博物館再升級，展現台灣文化視野」；主張五為「建構地方文化區域治理，發展地方文化特色」；主張六為「強化藝文工作者權益保障」。
賴清德提到，主張七為「壯大台灣文化內容，發展台流經濟」，他說，壯大「台流經濟」、行銷國際，透過政府投資帶動民間投資，希望未來10年帶動至少千億以上的投資規模、推動AR、VR、MR、XR沉浸式互動體驗等文化科技創新發展。
最後一點為「建構文化傳播體系，讓台灣文化走向世界」，賴清德說，持續強化公共媒體和國際頻道，向世界傳播台灣觀點及台灣文化、力把台灣打造為 「亞洲媒體中心(media hub)」，吸引更多國際媒體來台駐點、支持台灣的OTT平台國際化等。
鄭麗君致詞時也提到，賴清德擔任行政院長時全力支持文化施政，她始終對賴清德很感謝，國家希望工程除了是國家未來藍圖，也是下個追求社會理想，期盼賴所提出的文化政策能得到大家支持。