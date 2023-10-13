張書偉認愛謝京穎8個月「在規劃求婚」！搭檔前女友半年不用報備
《我的婆婆怎麼那麼可愛2》探班活動今（13）日舉行，張書偉與前女友林筵諭（勇兔）分手後一起拍戲，他說不用跟女友謝京穎報備，「我們就是朋友，而且同公司，當然還會講話，我女友不介意，前女友沒有那麼可怕。」與謝京穎認愛8個月，張書偉近半年都在拍戲，沒有時間求婚，「要規劃，有好消息會跟大家講，我盡快。」之前手上出現的定情戒只是情侶對戒。
記者羅凌筠／台南報導
Energy 4月在五月天演唱會當嘉賓，有可能加盟相信音樂當五月天師弟，張書偉說：「我們有在跟相信接觸，還沒簽約啦。」但的確都想要推出新的音樂作品，被劇組撮合先跟《婆婆》的蘇家兄弟邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威組男團「破銅爛鐵」，鍾欣凌笑說：「我來當啦啦隊，穿得像林襄一樣。」
楊銘威的老婆方志友入圍金馬獎，他驕傲說：「我就是她表演老師啊。」也提到方志友入圍之後慶祝好幾天，「老婆那幾天都很開心，慶祝到半夜3點多還沒回來。」方志友為了亮麗走紅毯，最近也積極瘦身，被問到有沒有買禮物犒賞太太，楊銘威覺得入圍者拿到的金馬禮包已經很豐盛，超務實回答：「買什麼？金馬禮包就很多禮物了。」
《婆婆2》的「一哥」換角成洪都拉斯，鍾欣凌表示：「本來就跟洪哥很熟，他反應也超快，調整一下馬上進入狀況。」洪都拉斯的媽媽由丁也恬演出，鍾欣凌在這季也變成小媳婦，面臨自己的婆媳問題，談到自己的婆媳相處，她說：「我的婆婆是傅培梅徒弟，頂多在吃東西上會叮囑我怎麼做，其他不大管我們，所以我剛開始跟老公約會都只吃沙拉。」
對於《婆婆2》這樣的在地IP建立，製作人陳慧玲表示：「其實這就是我們找到與在地的連結，第1季是鳳梨酥，那第2季我們也苦惱很久可以怎麼再找到、轉化專屬於台灣的特色，於是我們發現了台灣蘭花，我們會把看似傳統的蘭花產業如何結合文創做產品上或概念上的創新，也希望能再帶動不同面向的『台灣魂』，注入到這個可愛、逗趣、好玩的電視劇IP上。」