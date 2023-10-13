南極旅遊人數增4成！雄獅推夢想行程　璽寶郵輪追夢號2024啟航

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2018年雄獅首度推出南極包船行程，甫開賣最高等艙房立即秒殺、且締造短期間內即銷售8成的紀錄，疫情之後2023年相關產品也持續受台灣旅客青睞，雄獅統整過往銷售經驗發現，旅客到南極旅遊三大原因，分別是「追求冒險」、「商品稀缺性」及「完成夢想旅遊清單」，看準旅客需求，雄獅今年特與璽寶郵輪合作，除採用最新下水最奢華極地郵輪外，並結合南美和南極，推出雙夢想行程。
今年，雄獅以「南望夢想、世界之最」為主題規劃，推出「南美＋南極」雙夢想17至20日行程，將搭上最新下水奢華探險郵輪「璽寶郵輪 追夢號」、探索最神祕生態圈「南極」、踏上世界最南端「火地島」，創造「3大之最」回憶。除踏上南極大陸外，還將深度走訪南美洲，前往阿根廷第一秀場觀賞探戈，造訪世界前50大餐廳「ELENA」，到火地島搭乘世界最南端「蒸汽火車」，獨家包船進入「南美威尼斯」美名的世界第二大Delta三角洲，尋訪上世紀布宜諾斯艾利斯貴族渡假勝地。更特別包裝市場獨家無自費「伊瓜蘇瀑布水陸空3D全覽體驗」，將搭乘直升機凌空飛翔於瀑布上空，鳥瞰整座壯闊瀑布，再乘著衝鋒艇靠近瀑布峽谷，體驗如大雨落下般的磅礡氣勢，最後走進伊瓜蘇瀑布公園步道，近距離感受瀑布傾瀉而下的震撼。
「Seabourn Pursuit璽寶郵輪 追夢號」甫於2023年完工下水，斥資超過70億台幣建造，是目前極地探險郵輪中最新、最奢華、噸位最大（2萬3千噸）的船隻。Seabourn璽寶郵輪品牌以提供頂級服務聞名，而追夢號全船艙房皆有陽台、浴缸和獨立衣帽間，並使用英國皇室指名使用的Molton Brown品牌沐浴備品，更擁有極地郵輪唯一樓中樓高規格房型。值得一提的是，追夢號擁有目前最新技術，可派出衝鋒艇以「聲納科技」偵測航路，並即時將資訊回傳至郵輪上，除確保航行安全順暢外，還可讓船隻最靠近景點、旅客可以最近距離觀察生態，完美結合「奢華」與「探險」的旅行體驗。