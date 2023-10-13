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侯柯支持者本質互斥！黃士修：平行宇宙若提名郭台銘就沒這問題

▲黃士修說，柯文哲跟侯友宜支持者本質互斥。（圖／資料照片）
▲黃士修說，柯文哲跟侯友宜支持者本質互斥。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

目前正在進行獨立參選連署的鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修今（13）日提及藍白合議題，他認為，侯友宜和柯文哲的支持者本質互斥，柯若當侯副手，柯粉將拒絕投票，甚至改投賴清德，辯論再比民調，終究只適用黨內初選，不同黨派要整合，還是得坐下來採取雙方合意的共識決。歷史沒有如果，不過大家還是可以動腦思考，在某個平行宇宙，國民黨主席朱立倫選擇另一個可能性，徵召五月初民調已經反超的郭台銘，讓侯友宜繼續當市長，好好做事情，國民黨今天就不會落入想吸收柯文哲、卻被反嗆到無路可退的窘境。

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黃士修提到，趙少康多次強調，國民黨有14個縣市長，30多個現任立委、50多個立委候選人、300多個縣市議員，所以「侯友宜不可能當副的」。這個理由，又是國民黨「泱泱大黨的我」思維，打算強壓民眾黨。其實，要比政黨實力不無道理，但必須避免重複計分問題。有兩種思考方式，候選人的支持度，有多少來自政黨基本盤？政黨基本盤，因為候選人而帶來多少提升？

黃士修說，舉例來說，侯友宜的個人支持度，小於國民黨基本盤。應扣除國民黨提名資格，單純計算侯友宜的民調實力。柯文哲的個人支持度，則大於民眾黨基本盤。即使扣除民眾黨提名資格，柯文哲的民調不會有太大降幅。

黃士修指出，當然，這對獨立參選的郭台銘非常不利，政黨實力項目直接歸零。可是，如果整合成功，政黨基本盤加郭台銘的獨立支持度，民調又會是多少？例如，已有基本門票的郭台銘，改使用國民黨或民眾黨的推薦資格，該政黨在聲望和資源上可以得到多少幫助？減法思維可以判斷，誰是不依靠政黨就無法存活的候選人；加法思維可以判斷，誰是能真正拓展政黨實力的最強組合。

另一方面，民眾黨提出「三場辯論、五家民調」決鬥方式，同時柯文哲也說，知道國民黨的策略就是能拖就拖，自認拖到十一月，小雞扛著母雞會讓民調有起色，但台灣人民有自主性，絕對不會因為黨主席說轉彎，支持者就全部轉彎。黃士修說，柯主席的說法，正是他從九月起陸續在政論節目上分析的，國民黨設定決戰點的時間，但侯友宜和柯文哲的支持者本質互斥，柯若當侯副手，柯粉將拒絕投票，甚至改投賴清德。

黃士修說，所以還是要提醒民眾黨的朋友，上述事實不會因為辦再多場辯論而改變，不存在超然的仲裁者，必定流於各說各話、各擁其主。辯論再比民調，終究只適用黨內初選，彼此有黨紀約束的情況。不同黨派要整合，還是得坐下來採取雙方合意的共識決。

黃士修表示，歷史沒有如果，不過大家還是可以動腦思考。在某個平行宇宙，朱主席選擇另一個可能性，徵召五月初民調已經反超的郭台銘，讓侯友宜繼續當市長，好好做事情。國民黨今天就不會落入想吸收柯文哲、卻被反嗆到無路可退的窘境。

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