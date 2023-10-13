侯柯支持者本質互斥！黃士修：平行宇宙若提名郭台銘就沒這問題

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黃士修說，舉例來說，侯友宜的個人支持度，小於國民黨基本盤。應扣除國民黨提名資格，單純計算侯友宜的民調實力。柯文哲的個人支持度，則大於民眾黨基本盤。即使扣除民眾黨提名資格，柯文哲的民調不會有太大降幅。
黃士修指出，當然，這對獨立參選的郭台銘非常不利，政黨實力項目直接歸零。可是，如果整合成功，政黨基本盤加郭台銘的獨立支持度，民調又會是多少？例如，已有基本門票的郭台銘，改使用國民黨或民眾黨的推薦資格，該政黨在聲望和資源上可以得到多少幫助？減法思維可以判斷，誰是不依靠政黨就無法存活的候選人；加法思維可以判斷，誰是能真正拓展政黨實力的最強組合。
另一方面，民眾黨提出「三場辯論、五家民調」決鬥方式，同時柯文哲也說，知道國民黨的策略就是能拖就拖，自認拖到十一月，小雞扛著母雞會讓民調有起色，但台灣人民有自主性，絕對不會因為黨主席說轉彎，支持者就全部轉彎。黃士修說，柯主席的說法，正是他從九月起陸續在政論節目上分析的，國民黨設定決戰點的時間，但侯友宜和柯文哲的支持者本質互斥，柯若當侯副手，柯粉將拒絕投票，甚至改投賴清德。
黃士修說，所以還是要提醒民眾黨的朋友，上述事實不會因為辦再多場辯論而改變，不存在超然的仲裁者，必定流於各說各話、各擁其主。辯論再比民調，終究只適用黨內初選，彼此有黨紀約束的情況。不同黨派要整合，還是得坐下來採取雙方合意的共識決。
黃士修表示，歷史沒有如果，不過大家還是可以動腦思考。在某個平行宇宙，朱主席選擇另一個可能性，徵召五月初民調已經反超的郭台銘，讓侯友宜繼續當市長，好好做事情。國民黨今天就不會落入想吸收柯文哲、卻被反嗆到無路可退的窘境。