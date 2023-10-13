啦啦隊林可自爆「有10年婚約」！家長都見過 暈船到差點登記結婚
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員林可，擁有亮眼又俏麗的外型，一加入後就瞬間成為陣中人氣成員，現年28歲的她，前陣子還被拍到與小5歲的籃球員魏嘉豪約會共度良宵，感情狀態引發討論。近日，林可就在節目上透露她是非常容易暈船的性格，只要男生一說「我要娶妳」，她就會不顧一切愛上對方，而在她15歲那年，還與初戀男友許下10年婚約，卻沒想到換來悲慘結局。
記者詹鎰睿／綜合報導
林可在節目《11點熱吵店》分享，她是對談戀愛很認真又古板的人，再加上可能是出身於單親家庭，內心十分渴望有個完整的家，「跟我說會娶我」，只要一聽到對方有把她放進未來規劃，就會讓她大暈船。因此，林可的每一段感情，包含初戀，她都是以結婚為前提交往。
林可笑說，她的初戀是發生在15歲，對方曾向她許下承諾「10年後就要娶妳。」怎料，林可等到25歲之後，才得知「他娶別人了！」還有一任男友曾在曖昧時期就對著林可說，「妳長得很像我未來老婆。」這讓她瞬間大暈船，一交往後就立刻被對方帶去見父母，甚至還考慮在一個禮拜內登記結婚。
無奈好景不常，林可表示，時任男友是酒吧老闆，常以「認真工作賺錢養家」為由，不回訊息、不常回家，甚至約好出去玩都會人間蒸發。正當林可為了未來著想，選擇容忍之際，才發現原來對方是個渣男，並火速提出分手，「他是身體與心靈分開的人」，這讓一旁的沈玉琳感嘆，「這也是愛情的坑，你看，起初都很美好，後面都是悲劇。」