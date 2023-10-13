大阪日華親善議員連盟率團訪竹縣　楊文科盼加強雙方交流

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永野孝男希望大阪與新竹縣如兄弟般的友情能持續下去，未來有更多正式的交流活動。首次當選議員的藤原豊和第一次到台灣，參加國慶活動之外第一個參訪的城市就是新竹縣，對這邊的繁榮經濟、半導體產業，及很高的生育率印象深刻。
楊文科也認同走過疫情之後，雙方的交流要加溫。他說，新竹縣政府看重日本旅遊市場，疫後力拚海外觀光，10月26日至29日將到Intex大阪3號館參加「2023日本旅展 Tourism Expo Japan 2023」，設攤推廣新竹縣的特色景點及美食，例如秋季限定的新埔鎮曬柿美景、峨眉大佛湖畔波光粼粼、尖石鄉司馬庫斯神木遺世獨立之美群以及近期森遊竹縣活動，在展場期間也設計快問快答及翻牌遊戲，期藉由互動遊戲讓日本旅客快速了解新竹縣的特色風情。永野孝男的兒子永野耕平目前是岸和田市的知事，他表示願意發揮自己的影響和人脈，大力協助新竹縣提昇在日本的能見度。
楊文科說，新竹縣是台灣客家大縣，客家人熱情、好客，非常喜歡交朋友，竹縣與日本宮崎縣、高知縣、青森縣、鳥取縣、兵庫縣神戶市、北海道帶廣市、澳洲昆士蘭州伊普斯威奇市、美國衛斯蒙市、聖塔克拉拉郡等許多城市，都曾經透過體育、文化、藝術、觀光、產業、教育等面向進行交流與合作，促進雙方進步共榮。希望未來新竹縣與大阪、岸和田市有更多合作交流的機會。
新竹縣道禾實驗教育機構高中部的師生，預計於今年10月30日前往大阪，拜訪泉州高校、星翔高校，及大阪村川學園進行校際國際交流，永野孝男等人昨也先行參觀學校了解相關事宜。