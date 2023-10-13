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想當台灣超商店員！捷克妹探聽「優渥時薪」嚇到　曝家鄉薪資現況

▲一位來自捷克的女孩，表示非常想留在台灣生活，甚至想要當台灣的便利商店上班，因為探聽「真實薪資」覺得十分優渥。（圖／翻攝YouTube頻道《不要鬧工作室》）
▲一位來自捷克的女孩，表示非常想留在台灣生活，甚至想要當台灣的便利商店上班，因為探聽「真實薪資」覺得十分優渥。（圖／翻攝YouTube頻道《不要鬧工作室》）

記者潘毅/綜合報導

台灣超商密度十分驚人，且販售東西的種類豐富，成為許多外國人心中，來台灣玩必定要到訪一次的地方。近期又有一位來自捷克的女孩，表示非常想留在台灣生活，甚至想要當台灣的便利商店上班，因為探聽「真實薪資」覺得十分優渥，想法曝光也引起台人熱議。

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來自捷克的慧蓮（Hana）昨（12）日接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，表示自己很想要當台灣的便利超商上班，理由是「薪水很高」。慧蓮隨後解釋，自己過去在捷克老家奧斯特拉瓦的一間咖啡廳，領著時薪約新台幣143元，而目前捷克最低月薪大約新台幣2萬4000元。

慧蓮來台後，聽說便利商店這行很缺人，上網一查詢才發現，超商早班正職月薪達3萬1千元至3萬8千元之間，然後又聽聞台灣友人告訴她，台灣最低時薪之後可能會調高，變成183元，她認真算一下發現比在捷克賺得還多，心動直呼「我覺得可以試試看」。

不過台灣人Johnny也提醒「超商店員不是份簡單的工作」，慧蓮仍充滿信心表示：「有聽說過，但我之前當服務生也要連續站13個小時不能坐，所以我應該沒問題。」至於超商內有各式各樣的商品以及服務，只要給她時間學習，也能順利學好，「如果以後回捷克，有台灣超商的資歷在履歷上也很酷」。

▲慧蓮認為：「如果以後回捷克，有台灣超商的資歷在履歷上也很酷」。（圖／翻攝YouTube頻道《不要鬧工作室》）
▲慧蓮認為：「如果以後回捷克，有台灣超商的資歷在履歷上也很酷」。（圖／翻攝YouTube頻道《不要鬧工作室》）
不少台灣人看完慧蓮的想法後，紛紛提出看法「我看不懂，但我大受震撼！！原來台灣現在薪水比捷克高」、「她來上班的話小七賺翻了吧」、「對外國人來說感覺很有挑戰性」、「很佩服超商員工！18般武藝都要會！我不行」。

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