今日來講股／台積法說會前恐利多出盡　逢低進場AI？專家喊先不要

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陳威伯表示，以巴戰爭對股市影響性不大，後續狀況包括最新的美國9月消費者物價指數（CPI）年增率雖高出預期，但與前月持平，以及聯準會利率政策部分，目前市場認為聯準會11月不會升息等相關資訊，對美股才比較有影響性，而台股與美股連動性高，即便市場有以巴衝突等不確定因素，但對美股與台股的影響性相對小一點，這時候反而要回歸整體總體經濟來看會比較客觀。
陳威伯指出，台股加權指數從9月底到10月初、雙十節前形成「三隻腳」，也就是說技術面形成短線的底部，主要是台積電股價帶動，過去一個禮拜以來，台積電ADR上漲，就是帶領這波台股上漲的主因，而台積電法說會19日登場，確實有提前反應的味道，隨著法說會逐漸到來，台積電已經從前一波的510元到現在550元，其實已經面臨前高壓力。
尤其台積電站上季線過後，短期隨利多持續發酵，如台積電中國大陸南京廠獲美方豁免得以展延一年，且要加碼日本熊本縣二廠，計劃2027年生產6奈米先進半導體。陳威伯認為，現階段反而要注意台積電短線漲勢其實已經過高，隨著法說會即將到來，要小心提防可能利多出盡，而這裡也對應台股短期站上季線，前一波9月份也站上季線過，目前技術型態並不是多方排列，因此可能還要面臨拉回震盪整體的格局，後續還要看AI族群能不能帶動整體大盤表現。
提到AI族群，台股AI族群前一波大漲有今年5月底輝達執行長黃仁勳來台，以及輝達股價帶動，這次黃仁勳要出席10月18日的鴻海科技日，但AI股並沒有大漲的盛況，反而是走跌，尤其18日廣達、緯創、英業達都有下挫，周五跌幅又重，多達2到5%。
陳威伯指出，目前AI沒有太好表現，投資人要注意AI股後續狀況，若沒辦法帶動台股走勢，AI續弱或台積電利多不漲，台股可能要面離拉回整理的格局，因此AI要不要逢低布局，他認為得再等等，等幾個重要法說會後、情勢明朗一點再進場。另外，投資人也可以留意網通矽光子題材，以及國防軍工股，這兩部份都是因為有題材性，後續還會有行情表現，至於航運類股的散裝族群因需求回升、年底旺季看法正向，因此也可以多做留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。