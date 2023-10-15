龍科三期擴建計畫有變？自救會爆：台積電放棄設廠

今日來講股／台積法說會前恐利多出盡　逢低進場AI？專家喊先不要

▲有分析師指出，權值王台積電已經從前一波的510元到現在550元，其實已經面臨前高壓力，法說會前反而要注意可能利多出盡，而台股也恐面臨拉回震盪整體的格局。（圖／NOWnews資料照片）
▲有分析師指出，權值王台積電已經從前一波的510元到現在550元，其實已經面臨前高壓力，法說會前反而要注意可能利多出盡，而台股也恐面臨拉回震盪整體的格局。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股12日震盪回落，台北股市13日也走低，終場跌43點，來到16782點，跌幅0.2%，成交金額新台幣2986億元。有分析師指出，權值王台積電已經從前一波的510元到現在550元，其實已經面臨前高壓力，法說會前反而要注意可能利多出盡，而台股也恐面臨拉回震盪整體的格局。至於AI族群目前沒有太好的表現，仍是下挫的局面，建議先不要逢低進場，等情勢明朗一點在投入。

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啟發投顧分析師陳威伯指出，國慶連假期間發生以巴衝突，大家會擔心是不是會影響全球股市，不過這禮拜看來影響不大，主要是它屬於比較局部的戰爭，當然，戰事對石油與黃金波動會有影響，但從道瓊指數、那斯達克指數或科技類股來看，以巴戰爭發生之前，短線跌幅已經過深，短線跌幅過深會形成技術面的反彈，而目前美股現階段就是如此。

陳威伯表示，以巴戰爭對股市影響性不大，後續狀況包括最新的美國9月消費者物價指數（CPI）年增率雖高出預期，但與前月持平，以及聯準會利率政策部分，目前市場認為聯準會11月不會升息等相關資訊，對美股才比較有影響性，而台股與美股連動性高，即便市場有以巴衝突等不確定因素，但對美股與台股的影響性相對小一點，這時候反而要回歸整體總體經濟來看會比較客觀。

陳威伯指出，台股加權指數從9月底到10月初、雙十節前形成「三隻腳」，也就是說技術面形成短線的底部，主要是台積電股價帶動，過去一個禮拜以來，台積電ADR上漲，就是帶領這波台股上漲的主因，而台積電法說會19日登場，確實有提前反應的味道，隨著法說會逐漸到來，台積電已經從前一波的510元到現在550元，其實已經面臨前高壓力。

尤其台積電站上季線過後，短期隨利多持續發酵，如台積電中國大陸南京廠獲美方豁免得以展延一年，且要加碼日本熊本縣二廠，計劃2027年生產6奈米先進半導體。陳威伯認為，現階段反而要注意台積電短線漲勢其實已經過高，隨著法說會即將到來，要小心提防可能利多出盡，而這裡也對應台股短期站上季線，前一波9月份也站上季線過，目前技術型態並不是多方排列，因此可能還要面臨拉回震盪整體的格局，後續還要看AI族群能不能帶動整體大盤表現。

提到AI族群，台股AI族群前一波大漲有今年5月底輝達執行長黃仁勳來台，以及輝達股價帶動，這次黃仁勳要出席10月18日的鴻海科技日，但AI股並沒有大漲的盛況，反而是走跌，尤其18日廣達、緯創、英業達都有下挫，周五跌幅又重，多達2到5%。

陳威伯指出，目前AI沒有太好表現，投資人要注意AI股後續狀況，若沒辦法帶動台股走勢，AI續弱或台積電利多不漲，台股可能要面離拉回整理的格局，因此AI要不要逢低布局，他認為得再等等，等幾個重要法說會後、情勢明朗一點再進場。另外，投資人也可以留意網通矽光子題材，以及國防軍工股，這兩部份都是因為有題材性，後續還會有行情表現，至於航運類股的散裝族群因需求回升、年底旺季看法正向，因此也可以多做留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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