碳焦慮有解！台電首賣小額綠電　6種商品組合、競標流程大公開

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台電銷售自建綠電，電能案場包括台電公司南鹽光電及彰濱光電，匡列5000萬度綠電，規劃1萬度、5萬度兩種電量搭配1年期、3年期、5年期，共6種組合供企業選擇，為維持公平性，將於經濟部標準局的綠電平台公開標售，預計於今年年底決標，並於明年銷售轉供。
計畫匡列5000萬度綠電 分2階段上架綠電交易平台
第一階段：預計今年10月25日上架推出，1萬度共提供200個商品總數，5萬度則有160個，總計共360個，總電量為1000萬度。11月1日買方競價截止，11月6日展開決標。
第二階段：預計於11上旬公告包裝及數量。商品將在11月15日上架，11月23日買方競價截止，11月28日展開第二次決標。
定價與銷售方式
販售規則將以競標為主，標售底價為銷售光電案場適用的躉購費率，並加計憑證審查費訂定。 為維公平性，將於標準局綠電媒合平台標售，價高者得標。 台電代理董座曾文生表示，因是由市場機制決定最終價格，故無破壞市場行情之虞，且此次計畫限定一個電號僅可得標一個商品，避免特定用戶大量收購。
具備投標資格企業
1. 具備註冊成功之標準局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台的購 電會員帳號，且已登載統一編號，登載國民身分證統一編號者不適用。
2. 單一帳號指定單一轉供用電電號，且只可得標單一商品。
3. 投標者須填寫用電端資料，所填資料包含戶名、轉供用電端電號、統編及用電地址，並須與台電公司登載的用戶資料相同。
4. 第一次得標的電號不得再參與第二次投標。
台電提醒，得標的轉供用電端電號用戶適用電價如為非時間電價，須配合轉換為時間電價。此外，雙方完成簽約後，將依契約所訂轉供起始日起轉供銷售綠電予用 電端，電能及其憑證供應方式依契約辦理。
買家競標流程及相關重點
在競標前，需進入「T-REC官網」註冊會員，限以「企業身份」參與競標
競標步驟1. 登入T-REC會員
競標步驟2. 進入「投標頁面」→點選「媒合交易專區」→選擇「綠電交易公告區」→點選「國營事業案場再生能源電力及憑證競標專區」
競標步驟3. 選擇競標場次
競標步驟4. 實際參與「出價」前， 請務必下載並確認「投標須知」以免不符合投標資格
競標步驟5. 出價時，含兩次修改及排序機會，「用戶名稱」 及「用電地址」須與台電用戶資料完全相同
競標步驟6. 系統寄發「開標通知信」，得標會員依據得標通知信結果主動聯繫「台電 各區處」進行簽約
經濟部指出，本標案有6種商品，企業可依需求選擇1至6種商品並且予以排序，確認無誤後點選「確認出價」 ，完成後將跳出確認資訊視窗，確認資訊無誤則可點選「確認」，務必切氣，標案由「價高者得」，會先從出價最高者優先匹配，再由第二高價匹配，第三高價、第四高價依此類推。