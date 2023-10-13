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糗將鹿鼎記陳近南寫成「陳定南」　蔡壁如：一個很小的筆誤

▲已故的陳定南曾擔任宜蘭縣長、法務部長。（圖／翻攝陳定南教育基金會官網，2023.10.13）
▲已故的陳定南曾擔任宜蘭縣長、法務部長。（圖／翻攝陳定南教育基金會官網，2023.10.13）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨立委參選人蔡壁如日前在網媒專欄中，將金庸小說裡「天地會總舵主陳近南」，寫成已故法務部長「陳定南」，引起網友接龍嘲笑。蔡壁如今回應表示「這純粹就是一個很小的筆誤，也由此可知，陳定南在我心目中有多重要」。

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蔡壁如上個月在民眾黨第一場廟口開講時，才講錯清水地名由來、將大甲的鐵砧山說成在清水。日前她在《風傳媒》的一篇專欄文章，想引用小說裡反清復明的名言，卻寫下「金庸小說『鹿鼎記』陳定南說的…」被網友抓包「搞不清楚陳近南和陳定南的差別」。

政治網紅四叉貓劉宇昨晚在臉書留一句「平生不識陳定南」，眾網友引用金庸原文「平生不識陳近南，便稱英雄也枉然」，接龍「便稱壁爐也了然」、「追隨師父變腦殘」、「一堆黨員陳浩南」、「此定南非彼近南」、「便稱4%也枉然」、「家有壁爐更心寒」。

▲蔡壁如對於筆誤一事表示「由此可知，陳定南在我心目中有多重要」。（圖／蔡壁如競辦提供，2023.10.13）
▲蔡壁如對於筆誤一事表示「由此可知，陳定南在我心目中有多重要」。（圖／蔡壁如競辦提供，2023.10.13）
對此蔡壁如今（13）日回應表示「這純粹就是一個很小的筆誤，但是也由此可知，陳定南在我心目中有多重要。」

蔡壁如說：「我相信陳定南也是民進黨的良心，國造潛艦事件，政府一直說不清楚講不明白，我才引用《鹿鼎記》陳近南的一段話。這純粹是一個很小的筆誤，請大家不用多做揣測。」

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