桃園市政府加入脫煤者聯盟 要求市內7家汽電共生廠脫煤轉型
桃園市政府環境保護局昨（12）日晚間代表桃園市政府與國際發電脫煤聯盟（Powering Past Coal Alliance，PPCA）召開雙邊視訊會議，並接獲該聯盟通知正式成為聯盟會員，該聯盟預計於今年11月在阿聯酋杜拜舉辦的COP28會議正式向國際宣布，桃園市將與英國、加拿大等各國聯盟成員共同攜手對抗氣候變遷。
記者李春台／桃園報導
為落實淨零減碳及空氣品質改善，桃園市長張善政特別要求桃園市7家（11座）使用生煤為燃料之汽電共生廠應於2030年完成脫煤轉型。這7家汽電共生廠每年生煤量核定量為244萬噸，佔桃園市生煤核定量67%，且產生之空氣污染物有粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物，分別佔本市工業排放量佔比6.7%、19.5%及12.7%，經評估七家汽電共生廠轉型後，除可大幅減少空氣污染物外，亦可減少 242萬公噸CO2e。
環保局局長陳世偉表示，除了要求汽電共生廠提出減煤規劃外，也同步由市府經濟發展局、環境保護局、台電公司、中油公司及汽電共生廠協力合作，瞭解汽電共生廠在轉型過程遭遇之困難，並在轉型過渡期間避免有電力供應不足的情形。
環保局指出，加入脫煤者聯盟只是個開端，後續將持續追蹤七家汽電共生廠之減煤路徑，要求業者儘量提前於2030年達成目標，為減輕環境負荷及改善桃園市空氣品質盡一份心力，給桃園市民更良好的空氣品質。
參與線上會議包括環保局局長陳世偉、經濟發展局公用事業科科長游慧玲、經濟發展局綜合企劃科股長邱筱筑、活動主任Helena Gray、高級顧問Binnu Jeyakumar、英國能源及淨零部門Jim Dippie等均一同參加線上視訊會議，雙方針對桃園市脫煤政策、淨零目標及能源政策進行熱絡討論。