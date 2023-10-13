全聯購物節「衛生紙、衛生棉」買1送1！清單出爐　家樂福也買1送1

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◾「棉棉博覽會」10月19日前買衛生棉每滿259元現折30元（可累折）
◾「口腔研究所」10月19日前全店口腔潔品單筆每滿299元現折30元（可累折）
◾全聯門市持福利卡每週五六日滿1000折100元，活動可與棉棉博覽會、口腔研究所同時使用。
📍【全聯生活節10月19日優惠品項】
◾好自在液體衛生棉，原價129元／盒，特價2盒149元
◾蘇菲天然原生護墊，原價99元買1送1
◾蘇菲抑菌衛生棉，原價145元買1送1
◾蘇菲涼感衛生棉，原價110元買1送1
◾康乃馨超薄護墊，原價87元買1送1
◾靠得住白茶衛生棉，原價169元買1送1
◾白蘭精油芳香洗衣球，原價298元買1送1
◾刷樂纖柔牙刷5入組，原價98元買1送1
◾刷樂專業護理漱口水，原價178元買1送1
◾好來清新防護牙膏，原價149元買1送1
◾美吾髮洗髮精，原價432元買1送1
◾春風抽取式衛生紙，100抽x8包，原價176元買1送1，平均88元
📍全聯「哆啦A夢日用品積分樂」開跑
◾「捲捲萬用袋」6積分+55元；任1件日用品+70元
◾「無線充電面紙盒」6積分+339元；2積分+380元
◾「夢想水晶球」6積分+199元；2積分+250元
◾「噴霧加濕氣氛燈」6積分+389元；2積分+430元
◾「多功能單柄電料理鍋」6積分+699元；2積分+750元
活動期間，只要持福利卡購買日用品，單筆每滿100元即可獲得1積分，購買任1件日用品或使用2積分、6積分就可加價換購商品1款，換購至12/21為止。
家樂福則是10月14、15、21、22、28、29日量販店門市購買家電商品，單筆消費滿4000元送家樂福商店街/美食街200元現金折價券。
還有即起至10月24日前，指定家電商品買1送1，包括NOKIA行動電源（原價1090元）、RASTO RM9藍芽四鍵式超靜音滑鼠（原價399元）、E-books立體生頭戴式耳機麥克風（原價399元）、E-books鋁殼編織充電傳輸線（原價329元）、E-books6吋兩段式USB風扇（原價349元）、RASTO黑武士電競頭戴耳機通通買1送1（原價499元）。