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中市綠美圖2025年營運　議員：藏品亮點？

▲議員黃守達說，有國際性建築指標的綠美圖，什麼具代表性的藏品亮點？(圖／柳榮俊攝2023.10.13)
▲議員黃守達說，有國際性建築指標的綠美圖，什麼具代表性的藏品亮點？(圖／柳榮俊攝2023.10.13)

記者柳榮俊/台中報導

台中市綠美圖是全台量體最大且首座圖書館與美術館雙館共構的世界級建築，預計將於2025年正式營運，為此台中市新設立二級機關市立美術館。市議員黃守達質詢指出，最近組織規程也己經生效，卻還沒有正式成立，依然停留在籌備處的階段，預算未能正式編列，館長也還沒到位。文化局長陳佳君表示，市美館組織規程已於10月初發布，館長人選亦積極徵詢中，確認後會正式宣布；另有關經費部分，已在113年編列籌備開館相關預算4千餘萬元。

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黃守達強調，作為具有國際性建築指標的綠美圖，給予大眾的印象不能永遠只停留在建築師妹島和世的設計，卻對內容缺乏詮釋與想像。也因此，美術館的方向與定位非常重要，開館首展更是至要關鍵，現在開始準備完全不為過。


黃守達說，北美館有黃土水〈釋迦出山〉、陳澄波的〈新樓〉，高美館也在近期迎回黃土水的〈山本悌二郎銅像〉，具有尋回臺灣文化記憶圖像的重要意義，這些皆是在台灣近代美術史上相當重要的作品，而文化局連年編列預算購置市美館藏品，有什麼具代表性的藏品亮點？


文化局長陳佳君表示，未來美術館是以當代與現代作最主要的定位，至今已經購藏570多件的作品，包含陳銀輝〈夾道梅花開〉，還有陳澄波、廖繼春等這些前輩藝術的作品。


黃守達要求，市美館的整備進度務必要加速，未來規劃方向也要盡量契合本土脈絡，廣納專家學者的意見，讓台中市立美術館成為台灣藝術的指標性場域，讓全世界看見台中。


文化局補充，台中市立美術館以當代及現代美術館為定位，典藏品部分將以大台中美術史及重要前輩藝術家為重要基礎，至今已購藏570多件作品，包含呂佛庭、陳夏雨、林之助、葉火城、楊啟東、陳庭詩、陳銀輝等藝術家，未來開館展將以大台中藝術發展為脈絡，作為美術館國際交流基礎，呈現台中豐厚多元的藝術創作能量。

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