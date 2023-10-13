中市綠美圖2025年營運　議員：藏品亮點？

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黃守達強調，作為具有國際性建築指標的綠美圖，給予大眾的印象不能永遠只停留在建築師妹島和世的設計，卻對內容缺乏詮釋與想像。也因此，美術館的方向與定位非常重要，開館首展更是至要關鍵，現在開始準備完全不為過。
黃守達說，北美館有黃土水〈釋迦出山〉、陳澄波的〈新樓〉，高美館也在近期迎回黃土水的〈山本悌二郎銅像〉，具有尋回臺灣文化記憶圖像的重要意義，這些皆是在台灣近代美術史上相當重要的作品，而文化局連年編列預算購置市美館藏品，有什麼具代表性的藏品亮點？
文化局長陳佳君表示，未來美術館是以當代與現代作最主要的定位，至今已經購藏570多件的作品，包含陳銀輝〈夾道梅花開〉，還有陳澄波、廖繼春等這些前輩藝術的作品。
黃守達要求，市美館的整備進度務必要加速，未來規劃方向也要盡量契合本土脈絡，廣納專家學者的意見，讓台中市立美術館成為台灣藝術的指標性場域，讓全世界看見台中。
文化局補充，台中市立美術館以當代及現代美術館為定位，典藏品部分將以大台中美術史及重要前輩藝術家為重要基礎，至今已購藏570多件作品，包含呂佛庭、陳夏雨、林之助、葉火城、楊啟東、陳庭詩、陳銀輝等藝術家，未來開館展將以大台中藝術發展為脈絡，作為美術館國際交流基礎，呈現台中豐厚多元的藝術創作能量。