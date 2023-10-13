以色列警告百萬加薩居民撤離！哈馬斯不甩 籲留下來「堅守家園」
以色列軍方通告，要求居住在加薩瓦迪加扎河（Wadi Ghazza）以北的所有巴勒斯坦居民（約110萬人），包括接受聯合國機構庇護的難民，都應在未來24小時內遷至南部。但這樣大規模的遷移，在24小時內根本難以實現，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）呼籲以色列撤銷遷徙令，哈馬斯當局更呼籲加薩居民留在家中「堅守家園」，並稱遷徙令只是以軍的「心理戰」。
記者倪浩軒/綜合報導
以色列軍方聲稱要求居民遷移是「為了他們的安全」，但聯合國發言人杜加里克表示，這樣大規模的撤離行動，很難在不造成「毀滅性人道後果」的情況下進行，呼籲以色列撤銷遷徙令，以免將悲劇升級成「災難性局面」。不過以色列則反轟聯合國「可恥」，稱要求平民撤離就是在努力想要避免悲劇升級。
哈馬斯當局則呼籲加薩居民留在家中「堅守家園」，並稱遷移要求是以軍發動的「令人厭惡的心理戰」。
《BBC》報導指出，加薩平民夾在以軍與哈馬斯兩種相反的指令之中，陷入了兩難。而在實務上，110萬人、包括傷者與老人和兒童，要在24小時內，於人口如此密集且因遭受以軍密集轟炸已經十分混亂的地區撤離，是不可能的。另外，已有醫護人員表態拒絕離開，因為醫院中仍有許多傷患，如果我們走了，「病人會發生什麼事？」
《半島電視台》報導指出，由於網路中斷以及電話通信的崩潰，許多當地人可能根本就不知道以色列或哈馬斯說了什麼，或是雖然聽說了，但仍然半信半疑，不過可以肯定的是，恐慌正在地方蔓延。