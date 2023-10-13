Lulu黃路梓茵接下金馬60主持棒！曝收邀約反應：不相信也不敢答應
金馬執委會主席李屏賓今（13）日宣布由Lulu黃路梓茵擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持人，曾與她合作《當男人戀愛時》，並入圍金馬獎新導演的殷振豪，特別為她量身打造宣傳影片，一人分飾四角，除了向經典角色致敬，也展現她的演技，並預告11月25日的頒獎盛會。
記者吳雨婕／綜合報導
去年甫獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，今年又再度雙料入圍的Lulu黃路梓茵主持功力有口皆碑，不僅獨挑大梁主持過第30屆、32屆金曲獎，也和盧廣仲等人搭檔主持第55屆金鐘獎，大型典禮經驗豐富，但她在接獲金馬獎邀約時，第一時間不敢相信也不敢答應，驚喜之餘還再三確認。
Lulu表示，「今年因緣際會看了楊德昌導演的展覽與電影，也重溫不少台灣新電影尤其是侯孝賢導演的代表作，更嘗試在節目邀訪幕前幕後的電影人，好像離電影更近了，但沒想到可以主持金馬獎，好像冥冥之中自有安排，於是決定接受這項挑戰。」
典禮主持形象廣告中最大彩蛋還有金馬執委會主席李屏賓，李屏賓笑說老早就期待金馬60到來，這次難得參與演出，以逗趣方式呈現選拔典禮主持人的經過，竟被盛讚演技渾然天成。他形容金馬獎就像是電影人的家，提醒大家別忘了每年都要回家。