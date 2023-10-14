iPhone新功能！iOS 17新增螢幕距離 近距離滑手機太久「不給看」
蘋果最新作業系統iOS 17，提供了全新的聯絡人海報、語音訊息轉文字、待機模式、NameDrop等新功能，此外，還加強對於視力的照顧，開啟「螢幕距離」功能後當近距離使用手機太久就會發出提醒，督促用戶要距離手機至少一個手臂的距離，減少用眼負擔。實際使用約5分鐘就會跳出提醒，需要調整手機位置才能繼續使用，可以藉此養成使用手機好習慣也是不錯。
記者周淑萍/綜合報導
如果長時間太近距離注視裝置或書籍等物品，可能會增加眼睛疲勞和近視風險。iPhone 加入了「螢幕距離」功能，當開啟該功能後，會利用原深感測相機，偵測是否長時間低於 12 英寸大約30公分的距離使用 iPhone，手機會跳出提醒並鼓勵用戶將手機拿遠一點。透過「螢幕距離」功能可以幫助兒童養成健康的觀看習慣，以利降低近視風險，所有年齡的人也能有機會減少數位視覺疲勞。
iPhone 升級到iOS 17，iPad 升級到iPadOS 17只要裝置有Face ID就能啟動該功能。開啟的路徑為：設定 > 螢幕使用時間，開啟即可使用。實際使用，拿著 iPhone 或 iPad 時，如果螢幕離臉部太近，「螢幕距離」會用提示覆蓋螢幕，阻止用戶繼續觀看。若要移除提示，就需要將 iPhone 或 iPad 移到與臉部距離超過30公分的位置，藉此養成使用手機的好習慣。