對獎發現少1個號碼！買大樂透變「問題彩券」　台彩建議這樣做

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面對這狀況，台彩今（13）日表示，在兌獎截止日前，若無法透過投注機執行兌獎者，可申請「問題彩券」處理兌獎事宜，唯有公益彩券因火燻、水浸、油漬、塗染、破損或其他情形致不能辨認真偽，依「公益彩券發行條例」不予受理申請兌獎。
也就是說，在兌獎截止日前，可到全國各批售兌獎處中信銀行，填寫「處理問題公益彩券申請表」，連同彩券正本交付經辦人員。如果問題公益彩券有中獎，獎金將轉帳匯款至所填寫「處理問題公益彩券申請表」的帳戶，若未填寫帳戶資料，台彩將開立禁止背書轉讓支票，郵寄至填寫的聯絡地址。
至於中獎獎金何時可以入帳？由於問題公益彩券依發生問題之狀況不同，驗證處理流程和需要花費的時間也不盡相同，一般約需20個工作日，如經判定為中獎彩券者，台彩將於該問題公益彩券兌獎截止日後，確定未有兌獎人次時進行出帳作業，並於問題公益彩券出帳完成後通知款項匯入時間，以利查詢確認。
台彩總經理謝志宏今日接受《NOWnews今日新聞》採訪也強調，台彩有風險管理部門，可以進行彩券重建，只要彩券上重要資訊還在就可重建，至於為什麼彩券號碼不見，他說，有很多原因造成，申請「問題彩券」處理也很多，不少還是中獎彩券。
對於問題彩券的發生，謝志宏說，多數是彩券保存不當，有的是被酒精或水沾到，有的是放在潮濕的地方，導致彩券號碼糊掉，有的甚至跟衣服放進洗衣機洗，當然，也有投注站可能剛好墨水不夠，導致彩券號碼等資訊顯示不完整，各種狀況都有。謝志宏也建議，買了彩券，記得放在乾燥不受潮的地方，也不要碰到水或酒精，疫情期間很多人會在桌上或手上噴完酒精，然後就拿著彩券，或是放在桌上，結果彩券油墨就糊了都曾發生。