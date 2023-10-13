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對獎發現少1個號碼！買大樂透變「問題彩券」　台彩建議這樣做

▲有民眾買大樂透放錢包，沒想到最近要拿出來對獎，才發現竟然少了1個號碼，無法對獎成了「問題彩券」，得到中信銀行申請「問題彩券」處理才行。（圖／民眾提供）
▲有民眾買大樂透放錢包，沒想到最近要拿出來對獎，才發現竟然少了1個號碼，無法對獎成了「問題彩券」，得到中信銀行申請「問題彩券」處理才行。（圖／民眾提供）

記者顏真真／台北報導

你發生過買了彩券，要對獎卻發現彩券號碼不完整，還無法掃碼對獎，結果變成「問題彩券」嗎？民眾鄭小姐在9月26日買了2注電選大樂透，這兩天從錢包拿出來對獎，才發現2注大樂透都少了1個號碼，透過台灣彩券官方APP掃碼也無法對獎，去投注站也掃不出來，最後得向中信銀申請「問題彩券」處理，才能處理兌獎事宜。台彩也表示，確實有不少類似案例，而且造成的原因很多，多數是彩券保存不當所致，但只要彩券上重訊資訊還在，就可進行問題彩券重建。

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根據鄭小姐的說法，她是在住家附近投注站買了2注大樂透，之後就放在錢包中，隔了半個月才想要對獎，沒想到拿出來，才發現大樂透2注號碼都少了1個號碼，透過台彩官方APP也無法掃碼對獎，她只好回去投注站，結果也無法對獎，投注站也表示沒發生這種情況。

面對這狀況，台彩今（13）日表示，在兌獎截止日前，若無法透過投注機執行兌獎者，可申請「問題彩券」處理兌獎事宜，唯有公益彩券因火燻、水浸、油漬、塗染、破損或其他情形致不能辨認真偽，依「公益彩券發行條例」不予受理申請兌獎。

也就是說，在兌獎截止日前，可到全國各批售兌獎處中信銀行，填寫「處理問題公益彩券申請表」，連同彩券正本交付經辦人員。如果問題公益彩券有中獎，獎金將轉帳匯款至所填寫「處理問題公益彩券申請表」的帳戶，若未填寫帳戶資料，台彩將開立禁止背書轉讓支票，郵寄至填寫的聯絡地址。

至於中獎獎金何時可以入帳？由於問題公益彩券依發生問題之狀況不同，驗證處理流程和需要花費的時間也不盡相同，一般約需20個工作日，如經判定為中獎彩券者，台彩將於該問題公益彩券兌獎截止日後，確定未有兌獎人次時進行出帳作業，並於問題公益彩券出帳完成後通知款項匯入時間，以利查詢確認。

台彩總經理謝志宏今日接受《NOWnews今日新聞》採訪也強調，台彩有風險管理部門，可以進行彩券重建，只要彩券上重要資訊還在就可重建，至於為什麼彩券號碼不見，他說，有很多原因造成，申請「問題彩券」處理也很多，不少還是中獎彩券。

對於問題彩券的發生，謝志宏說，多數是彩券保存不當，有的是被酒精或水沾到，有的是放在潮濕的地方，導致彩券號碼糊掉，有的甚至跟衣服放進洗衣機洗，當然，也有投注站可能剛好墨水不夠，導致彩券號碼等資訊顯示不完整，各種狀況都有。謝志宏也建議，買了彩券，記得放在乾燥不受潮的地方，也不要碰到水或酒精，疫情期間很多人會在桌上或手上噴完酒精，然後就拿著彩券，或是放在桌上，結果彩券油墨就糊了都曾發生。

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