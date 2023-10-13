《未來少女》畢業最後一舞太難評！徐若瑄淚崩走人：我可以請辭嗎

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一向以神祕宇宙觀讓粉絲著迷的「紫月光」，也派出最強援軍助陣，首次登台就展現驚人舞技的Hina爸爸，是知名世界街舞冠軍唐澤剛史，為了最終舞台，特別從日本飛過來替女兒與團員應援。唐澤剛史也分享到，送女兒Hina離開日本獨自到台灣打拚的時候還能忍住情緒，在回家打掃整理的時候想到，這是最後一次為女兒做這些事情，就還是忍不住哭了。
「緋紅魅影」此次一改上集侵略性的演出風格，以青春歡樂風格詮釋畢業公演，讓少女見證人歐漢聲驚呼：「你們到底有多少型態啊？」更高評價表示「太賊了！是偷心的賊！」獲得好評的忙內香蘭，早已哭到泣不成聲，媽媽也在台下給予鼓勵，並感謝「緋紅魅影」的姐姐們與公司老闆對女兒的照顧。
在上集中驚人進步的「黑曜精靈」，團員們也為畢業公演親自寫詞，紫嫣和力安親自參與譜寫「黑曜精靈」一路走來的蛻變與成長，精彩的演出讓徐若瑄不敢相信，「我剛剛覺得我在小巨蛋！」日前《未來少女》官方IG也驚喜公布將於10月14日舉辦《未來少女出道前夜祭》，要和粉絲一起收看《未來少女》最終回，現場不但有機會與少女們有近距離的互動，更有官方限定的周邊商品限量販售。
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