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《未來少女》畢業最後一舞太難評！徐若瑄淚崩走人：我可以請辭嗎

▲徐若瑄見到《未來少女》畢業的最後一舞，認為分數太難評，不僅感動落淚，還想當場走人，直呼：「我可以請辭嗎？」（圖／踢帕娛樂提供）
▲徐若瑄見到《未來少女》畢業的最後一舞，認為分數太難評，不僅感動落淚，還想當場走人，直呼：「我可以請辭嗎？」（圖／踢帕娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

女團選秀節目《未來少女》將在本週迎來精彩的比賽最終回，節目組還特別邀請到金曲歌王林宥嘉擔任最後賽制「未來就是現在」的見證人。沒想到各大女團表現勢均力敵，讓導師們數度起身拍手，甚至感動到落淚，紛紛直呼：「這要怎麼評？」少女製作人徐若瑄還想直接離開攝影棚，「我們可不可以現在請辭？真的太難評分了！」

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其中「日光之橙」特別找來韓國BIGBANG、BLACKPINK、iKON等天團在大型演唱會的御用表演總監YGX B.K.助陣，以演唱會等級編排這次的舞台演出，而「日光之橙」也未令團隊失望，表現讓舞蹈老師奕寬從座位上躍起：「我好感動！但是我不能再哭了！」並給予超高評價：「你們可以笑著到最後了！」

未來少女1013。（圖／踢帕娛樂提供）
▲日光之橙表現讓奕寬老師十分感動。（圖／踢帕娛樂提供）
一向以神祕宇宙觀讓粉絲著迷的「紫月光」，也派出最強援軍助陣，首次登台就展現驚人舞技的Hina爸爸，是知名世界街舞冠軍唐澤剛史，為了最終舞台，特別從日本飛過來替女兒與團員應援。唐澤剛史也分享到，送女兒Hina離開日本獨自到台灣打拚的時候還能忍住情緒，在回家打掃整理的時候想到，這是最後一次為女兒做這些事情，就還是忍不住哭了。

「緋紅魅影」此次一改上集侵略性的演出風格，以青春歡樂風格詮釋畢業公演，讓少女見證人歐漢聲驚呼：「你們到底有多少型態啊？」更高評價表示「太賊了！是偷心的賊！」獲得好評的忙內香蘭，早已哭到泣不成聲，媽媽也在台下給予鼓勵，並感謝「緋紅魅影」的姐姐們與公司老闆對女兒的照顧。

未來少女1013。（圖／踢帕娛樂提供）
▲王子與其他導師們的反應都一樣，認為分數超難評。（圖／踢帕娛樂提供）
在上集中驚人進步的「黑曜精靈」，團員們也為畢業公演親自寫詞，紫嫣和力安親自參與譜寫「黑曜精靈」一路走來的蛻變與成長，精彩的演出讓徐若瑄不敢相信，「我剛剛覺得我在小巨蛋！」日前《未來少女》官方IG也驚喜公布將於10月14日舉辦《未來少女出道前夜祭》，要和粉絲一起收看《未來少女》最終回，現場不但有機會與少女們有近距離的互動，更有官方限定的周邊商品限量販售。

未來少女1013。（圖／踢帕娛樂提供）
▲林宥嘉擔任最後賽制的見證人。（圖／踢帕娛樂提供）
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