台中國際動畫影展開幕　國際影人重磅助陣

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廖烱志表示，邁入第9屆的台中國際動畫影展已逐步成為亞洲最重要的動畫盛會之一，並與許多國際動畫影展及影人建立良好關係，明年將盛大舉辦的廣島動畫季（前身為廣島國際動畫節）就是其中友好夥伴之一；此次邀請廣島動畫季的策展人土居伸彰來台擔任評審，並加碼增設「TIAF觀察站：日式夢幻–廣島動畫季精選」單元，將有助於台灣影迷對日本動畫有更多了解。
廖烱志也說，主辦單位加碼抽出日本廣島來回機票，讓動畫迷到日本參加動畫季，促進台日動畫交流，突顯市府推動動畫影視產業的努力及用心；至於參與無數國際知名動畫作品的土居伸彰則表示，他很喜歡台灣，非常期待與喜愛動畫的朋友交流分享，也期望透過這次來台參展機會，建立台日間的動畫交流橋樑。
台中市影視發展基金會執行長林盈志說明，今年多位國際影人及參賽者特地跨海出席影展，除土居伸彰、雨果科瓦魯比亞斯及袁建滔受邀來台，與邱世萍、吳德淳共同擔任此次決審評審外，此屆影展的「焦點影人」美國獨立動畫大師比爾普林頓，及「焦點工作室單元」Studio4℃的社長田中榮子也將出席講座，與影迷面對面分享無邊際的動畫國度。
這屆影展無論在票房呈現、或參與影展活動人次都開出亮眼成績，開閉幕片「妖怪森林」及「火之鳥：回憶中的花」、以及曙光套票，在預售票開賣沒多久後便銷售一空，戶外放映活動參與民眾踴躍，吸引大小親子族群同樂。為回饋影迷，影展期間將推出憑票券參加集點抽獎活動，有機會獲得悅樂旅店住宿券、麗寶樂園探索世界入場券、影展紀念商品以及多款聯名好禮，買越多、中獎機率越高，最多可獲5次抽獎機會！
新聞局提到，「2023台中國際動畫影展」今日至10月21日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行，橫跨兩個週末為期9天，精選動畫及影人講座，影迷們千萬別錯過。