NBA／喬丹這次沒選錯人！選秀榜眼Brandon Miller暴力隔扣引熱議
NBA夏洛特黃蜂今（13日）熱身賽對陣華盛頓巫師，黃蜂以92:98不敵巫師苦吞2連敗，但本屆黃蜂選進的榜眼Brandon Miller在次節上演罰球線附近起飛隔扣，雖遭到裁判吹判進攻犯規，但此次隔扣在賽後也引起美國球迷熱議。
記者張志宇/綜合報導
本場比賽進行至次節2:32秒時，黃蜂發起反快攻，榜眼Brandon Miller在接獲傳球後，從中路突破便隨即隔扣巫師球員JT Thor，但最終遭到裁判吹罰進攻犯規進球不算。
Brandon Miller此次隔扣在賽後也引來美國網友熱議，並紛紛表示，「看看Miller對雷神（Thor）做了什麼！」、「喬丹這次沒有選錯人了」、「Brandon Miller知道自己該用什麼方式打球」、「這身體爆發力太扯了，可惜被吹進攻犯規」。
Brandon Miller已在熱身賽登場2場，首場替補上陣，9投3中拿下8分，雖有3次失誤但也送出3次助攻；本場Gordon Hayward因右腳不適，改由Brandon Miller先發，此戰他全場8中4、三分4中1，並抓下6個籃板與送出2次助攻。