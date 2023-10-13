全運會市民之夜邀請藝人幫選手應援加油 創造突破自我佳績

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市長黃偉哲表示，先前2021東京奧運、今年杭州亞運我國選手奮力的拚搏獲得佳績，感動鼓舞許多人，台南市這次舉辦全運會，努力結合運動及表演活動，除開幕典禮後有選手之夜音樂活動外，提前暖身的市民之夜活動，採融合音樂表演、運動表演及運動體驗，兼具時尚又健康的作法，希望可以吸引更多年輕人實際到場觀賞比賽，帶給選手滿滿的支持與應援，注入熱情能量讓選手全力以赴，創造更突破自我的佳績。
此外，告五人不僅將踏上全球最富盛名的表演藝術殿堂：林肯表演藝術中心開唱，成為近十年來第一個華語樂團登上紐約時代廣場近20層樓高的巨型LED螢幕，演藝事業再次攀升至新高度，盼將帶給前來比賽的選手們大大的力量！突破自我創造更佳成績。
主辦單位新聞處說明，全運會雖然每2年舉辦一次，雖然本次參賽的選手不乏在奧運或杭州亞運奪牌的優秀選手，但比賽項目多達35種，因此除了整體性的行銷宣傳外，為觸及更多年輕族群關注並認識比賽項目，並吸引民眾觀賽為選手加油，最平易近人的方式就是結合年輕朋友喜歡的運動及音樂活動一併辦理。因此活動現場也安排了輕艇、帆船、拳擊、棒球、排球、羽球、網球、擊劍等8項運動體驗活動，只要參與2項「運動體驗」即可參加摸彩抽獎活動，iPhone 15大獎等您來拿，還有Switch、Apple Watch、無線入耳式耳機、瑜珈墊，電子計數跳繩，運動後背包等多項獎品，機會難得，錯過可惜！