羅一鈞視察中華醫大擊劍賽場周邊登革熱防治現況

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羅一鈞副署長在台南市衛生局人員的陪同下，上午9點左右抵達中華醫大，隨即前往學校體育二館視察全國運動會擊劍比賽場館，校長孫逸民率同學校環境安全衛生中心的人員，向羅副署長說明學校對登革熱的防治現況。
孫逸民校長表示，為避免校園內有登革熱孳生源，每天早上的校園清掃強化積水容器及可能會淤積水漬的塑膠袋、飲料瓶罐的清除，此外，在校園水溝投放孔雀魚和大肚魚作為生物防治、室內外盆栽全面移除底盤，並且提醒全體教職員生做好個人防蚊防護。
羅一鈞副署長等一行由孫逸民校長陪同，查看擊劍比賽場館的體育二館室內和室外環境，包括地下室排水溝、排水管、男女廁所排水孔、陽台及頂樓等都逐一檢視；之後再轉往出借作為全運會選手藥物檢驗站的護理大樓地下一樓體育一館會勘環境。羅一鈞副署長對中華醫大出借場館作為全國運動會競賽項目場地表示感謝，對校方在登革熱防治上的措施給予肯定，並指示隨行的衛生局人員，視學校登革熱防治工作的需要，協助學校投藥，確保全運會比賽期間選手防蚊安全。
112年全國運動會10月21日至26日將在台南一連舉行6天，其中，中華醫大除了出借體育二館和護理大樓地下一樓體育一館作為擊劍比賽的場地和選手藥物檢驗站外，也選派60位通過藥檢通知員培訓考試的護理系和運動健康與休閒系的學生，於全運會比賽期間駐點到全市三個藥檢站，協助擔任選手藥檢通知員。